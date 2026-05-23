한국공항공사, 세계 최대 드론 박람회 참가

한국공항공사가 세계 최대 드론박람회에서 자체 개발한 ‘드론교통관리시스템’을 공개했다.

한국공항공사는 21일부터 23일까지 중국 선전에서 열리는 ‘2026 International UAS Expo’에 참가해 미래항공교통 혁신기술을 선보인다고 22일 밝혔다.

중국 선전에서 열리는 ‘2026 International UAS Expo’에서 운영 중인 한국공항공사 전시부스 모습

2026 International UAS Expo는 세계 최대 규모의 드론 박람회로 올해는 해외 103개국 800개 이상 기업이 참여해 드론세계총회, 전시회, 비행시연 등 다양한 행사를 진행한다. UAS는 무인항공기(드론)와 지상 통제소, 통신 시스템 등을 모두 포함하는 ‘무인항공기 시스템’을 의미한다.

한국공항공사는 이번 엑스포에서 국내 최초로 자체 개발한 ‘드론교통관리(UTM) 시스템’을 전시한다. 이 시스템은 드론의 비행 승인, 식별·추적, 경로 이탈 및 충돌 경보 등 비행 필수 정보를 제공해 안전한 드론 운항을 지원한다. UTM은 다수의 드론이 저고도 공역에서 안전하고 효율적인 비행을 지원하는 교통관리체계다.

이와 함께 한국공항공사는 지자체 등과 협업을 통해 ‘K-드론배송’상용화를 추진한다.

특히 드론교통관리(UTM) 시스템 중 ‘드론 비행승인 자동화시스템’은 한국교통안전공단과 협업해 기존 비행승인 체계를 획기적으로 개선한 성과를 인정받아 ‘행정안전부 2024년 데이터 분석·활용 공모전 최우수상’, ‘국토교통 우수사례 장려상’, ‘한국정책학회 최우수 정책상’을 수상했다.

한편 한국공항공사는 이번 박람회에서 드론(UTM) 분야의 독보적인 기술력을 바탕으로, 향후 도심항공모빌리티(UAM) 운항에 필요한 비행승인, 경로관리 등 UAM 교통관리 시스템을 소개한다.

윤영진 한국공항공사 건설기술본부장은 “지난 수년간 공들여 온 UTM 시스템의 기술적 완성도를 이번 박람회를 통해 전 세계에 증명하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “독보적인 기술 경쟁력을 바탕으로 미래항공교통 분야의 세계 시장을 선도하겠다”고 말했다.

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