ILO 사무총장 만난 李… “AI 일자리 대체 문제 전 세계서 큰 화두 될 것”

이재명 대통령이 22일 질베르 웅보 국제노동기구(ILO) 사무총장과 만나 인공지능(AI) 시대의 산업구조 변화와 노동정책 등에 관한 의견을 교환했다.

이재명 대통령이 22일 청와대에서 질베르 웅보 국제노동기구(ILO) 사무총장을 접견하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 청와대에서 웅보 사무총장을 접견하고 “앞으로 아마 국제적으로, 전 세계적으로 AI에 의한 일자리 대체 문제가 큰 화두가 될 텐데 ILO의 역할이 매우 기대된다”며 “쉽지 않은 기회가 생겼는데 우리가 어떻게 하는 게 바람직할지 노동정책과 관련해서도 많은 조언 부탁드린다”고 말했다. 이 대통령은 웅보 사무총장의 한국 방문을 환영하며 “ILO가 국제 노동운동 역사에 정말 큰 역할을 하고 있는데 이번에 ‘글로벌 AI 허브’에 같이 참여해준다는 얘기도 들었다”고 말했다. 글로벌 AI 허브는 우리 정부 주도로 조성되는 글로벌 AI 협력 플랫폼이다. 웅보 사무총장은 전날 서울 용산구에서 열린 ‘글로벌 AI 허브 비전 선포식’ 참석차 한국을 방문 중이다.

웅보 사무총장은 “전날 글로벌 AI 허브가 출범하게 됐고 대한민국이 유치하게 된 점을 진심으로 축하드린다”며 “제가 스위스 제네바에서 한 달 전 김민석 국무총리를 만났는데, 그사이 이렇게 빠른 진전을 해서 글로벌 AI 허브를 출범해 그만큼 한국 정부의 의지가 투철하다는 걸 보여줬다”고 말했다. 이어 “ILO는 대한민국이 추진하는 글로벌 AI 허브에 적극적으로 참여할 준비가 돼 있다”라며 “이를 통해 우리가 노동 분야에서 AI를 극대화하고 활용할 수 있을 것으로 본다”고 했다. 그러면서 웅보 사무총장은 “뿐만 아니라 글로벌 AI 허브를 통해 다른 국가들에게 AI를 활용한 노동행정과 사회 보고, 노동정책까지 다양하고 유용하게 활용될 수 있을 것으로 본다”고 덧붙였다.

웅보 사무총장이 한국이 ILO 내 공여금 순위가 10위 안에 든다는 점을 언급하며 한국의 기여에 감사의 뜻을 표하자 이 대통령은 “그 점을 고려해 우리 대한민국에 아주 유능한 인재들이 많이 있으니 국제기구 ILO에서도 많이 활용해주길 바란다”라고 웃으며 당부했다.

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