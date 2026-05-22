1분기 신규 주담대 평균 2.3억…거래 증가에 1653만원↑

올해 1분기 주택 거래가 늘면서 대출자가 새로 받은 가계대출과 주택담보대출 규모가 모두 증가했다.



한국은행이 22일 발표한 '차주별 가계부채 통계'에 따르면, 올해 1분기 차주(대출자)당 가계대출 평균 신규 취급액은 3천542만원으로, 작년 4분기보다 99만원 늘었다.

지난 19일 서울 시내 2금융권 은행에 주택담보대출 상품 안내문이 붙어있다. 올해 1분기(1~3월) 가계부채가 1993조원을 넘어서며 사상 최대 규모로 불어났다. 은행권의 가계부채 관리 강화 기조 속에서 2금융권으로 주택담보대출 수요가 몰리면서 석 달 만에 14조원 급증했다. 뉴시스

가계대출 신규 취급액은 부동산 규제 영향으로 작년 2분기 260만원에서 3분기 26만원으로 증가 폭이 줄었고 4분기에는 409만원 감소로 돌아섰으나 올해 들어 다시 증가하는 흐름을 보였다.



업권별로 은행(-234만원)과 기타(-9만원)는 줄었지만, 비은행(+317만원)이 크게 늘었다.



가계대출 취급액 중 주택담보대출만 보면, 신규 취급액 평균(2억2천939만원)이 전 분기보다 1천653만원 늘었다.



연령별로는 30대의 신규 주택담보대출 증가 폭이 3천457만원으로 가장 컸고, 이어 20대(+1천811만원), 40대(1천203만원) 등의 순이었다.



30대 신규 주택담보대출 비중은 41.4%로 전 분기(37.1%)보다 크게 높아졌고, 40대(28.3%), 50대(16.0%) 등이 뒤를 이었다.



지역별로는 수도권(+3천248만원)과 충청권(+1천19만원)의 주택담보대출 증가가 두드러졌다. 강원·제주권(-1천687만원), 동남권(-392만원), 대경권(-78만원) 등은 오히려 줄었다.

차주별 가계부채 통계. 한은 제공

민숙홍 한은 가계부채미시통계팀장은 "1분기 주택 거래가 일부 발생하면서 주택담보대출과 전세대출 취급이 늘었다"며 "특히 서울 외곽과 경기 지역의 중저가 주택 거래가 증가한 측면이 있다"고 말했다.



그는 이어 "2분기에도 주택 거래 증가에 가계대출이 증가할 수 있지만, 정부의 가계대출 관리 강화 기조가 이어지는 가운데 정부의 추가 대책 효과라든가 수도권 주택 시장 상황을 지켜볼 필요가 있다"고 말했다.



신규 취급액이 아닌 1분기 차주당 가계대출 평균 잔액은 9천740만원으로, 작년 4분기보다 1만원 늘었다.



주택담보대출 차주의 평균 잔액은 1억6천6만원으로 179만원 증가했다. 가계대출과 주택담보대출 평균 잔액은 분기마다 계속 최대 기록을 경신하고 있다.



주택담보대출 잔액은 20대(+532만원), 30대(+469만원), 수도권(+249만원), 충청권(+198만원) 등을 중심으로 증가했다.



평균 잔액은 30대가 2억3천10만원으로 가장 많았고, 20대(1억9천819만원), 40대(1억8천400만원) 등이 뒤를 이었다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지