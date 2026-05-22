정청래 “스타벅스 탱크데이, 석고대죄해야…5·18조롱 처벌법 선거직후 처리”

더불어민주당 총괄 상임선대위원장인 정청래 대표는 22일 스타벅스코리아의 5·18 ‘탱크 데이’ 마케팅 논란과 관련해 “정용진 (신세계그룹) 회장은 다시 한 번 국민들 앞에 무릎 꿇고 석고대죄하시기를 바란다”고 촉구했다. 민주당은 스타벅스 불매 움직임에 힘을 싣는 동시에 당내 ‘출입 자제령’까지 내린 상황이다.

정 대표는 이날 충북 청주시에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 “광주를 중심으로 스타벅스에 대한 불매 운동이 요원의 불길처럼 번질 것이다. 그러기 전에 다시 한 번 고개 숙여 국민께 사과하시기를 바란다”며 이같이 강조했다.

정청래 더불어민주당 대표. 뉴시스

그는 “5·18 특별법에 5·18에 대해서 허위 사실을 유포하는 경우만 지금까지 처벌하게 돼 있다”며“5·18 민주화 운동 희생 영령에 대해 허위 사실 유포로 인한 명예 훼손, 5·18 민주화 운동에 대한 조롱·모욕까지 처벌하겠다는 조항을 추가로 해서 개정안을 발의했다”고 설명했다. 정 대표는 개정안을 직접 발의했다며 “6월 3일 지방선거 이후 즉시 국회 본회의를 통과시키도록 하겠다”고 말했다.

정 대표는 또 국민의힘 송언석 원내대표를 향해선 5·18 광주민주화운동 기념일 당일에 행사에 불참한 것과 관련해 “광주에 안 간 이유를 ‘더러워서’ 안 간다라고 했는지, ‘서러워서’ 안 간다라고 했는지 아직도 분명하게 말씀하고 있지 않다”고 꼬집었다.

이번 논란은 스타벅스코리아가 ‘탱크 텀블러 시리즈’ 프로모션을 진행하면서 불거졌다. 당시 회사 측은 5월18일에 이벤트명을 ‘탱크데이(Tank Day)’로 정하고 ‘책상에 탁!’이라는 홍보 문구를 사용했다.

‘탱크데이’는 1980년 5·18 민주화운동 당시 시민들을 무력 진압한 계엄군의 탱크를, ‘책상에 탁!’은 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 경찰의 은폐성 발언을 연상시킨다는 비판이 제기됐다. 논란은 온라인을 중심으로 불매 운동으로까지 번지는 양상이다.

민주당 내부에서는 스타벅스 이용 자제 움직임도 확산하고 있다. 앞서 정청래 대표는 경기 여주시 현장 최고위원회의에서 “탱크로 시민들을 무자비하게 학살하고 진압하던 장면들을 어떻게 커피 마케팅에 사용할 수 있느냐”고 비판하며 “스타벅스 출입은 자제하는 것이 국민 정서에 맞지 않을까 개인적으로 생각한다”고 말했다.

정원오 민주당 서울시장 후보 캠프도 ‘캠프 내 특정 브랜드 물품 반입 및 이용 금지’라는 제목의 내부 공지를 공유했다. 캠프 총무지원본부는 구성원들에게 “정무적 판단 및 캠프 기조에 따른 조치”라며 스타벅스 매장 출입 금지와 음료·식품 반입 제한 방침을 전달했다. 기존에 사용하던 스타벅스 텀블러와 머그컵 등 관련 물품 역시 캠프 밖으로 반출하도록 했다.

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