‘계엄 옹호 메시지’ 의혹 홍장원 전 국정원 1차장 특검 출석…“전달 지시 받은 적 없어”

12·3 비상계엄 정당화 메시지 전달 의혹을 들여다보고 있는 2차 종합특별검사팀(특검 권창영)이 홍장원 전 국가정보원 1차장을 22일 소환했다.

종합특검팀은 이날 오전부터 홍 전 차장을 내란 중요임무 종사 혐의 피의자 신분으로 불러 조사 중이다. 홍 전 차장은 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 이후 국정원이 미국 정보기관을 접촉해 계엄을 정당화하는 취지의 메시지를 전달하려 한 혐의를 받는다.

홍장원 전 국가정보원 1차장이 22일 12·3 비상계엄 선포 직후 미국 등 주요 우방국에 계엄의 정당성을 옹호하는 메시지를 전달하도록 지시했다는 의혹과 관련해 피의자 조사를 받기 위해 경기 과천 2차 종합특검 사무실로 출석하기 위해 차량에서 내리고 있다. 뉴스1

종합특검팀은 4월 국정원에 대한 압수수색 영장을 집행하는 과정에서 비상계엄의 정당성을 해외에 설명하는 내용의 ‘대외 설명자료’를 입수했다고 밝혔다. 이후 국정원 관련자 40여명을 조사하면서 구체적인 혐의를 확인했다고 설명했다.

종합특검팀은 국정원이 비상계엄 다음 날인 2024년 12월4일 오전 국가안보실로부터 ‘우방국가에 비상계엄의 배경을 설명하라’는 요청과 함께 한글로 작성된 문건을 전달받은 것으로 보고 있다. 이후 조태용 전 국정원장 지시로 홍 전 차장 산하 해외 담당 부서가 문건을 영문으로 번역했고, 미국 중앙정보국(CIA) 책임자를 직접 불러 내용을 설명했다는 것이다. 종합특검팀은 홍 전 차장이 이 과정에서 보고를 받고 재가한 것으로 의심하고 있다.

홍 전 차장은 관련 혐의를 모두 부인하고 있다.

그는 이날 출석 길에서 “사전에 조사를 받거나 통보 없이 갑작스럽게 입건됐고, 오늘 소환 통보를 받았다”며 “12월3일의 밤이 길었어도 하룻밤인데, 아무리 생각해도 (국민을) 걱정시켜 드릴 만한 일은 하진 않은 것 같다”고 말했다.

이어 “조 전 원장으로부터 메시지를 전달하라는 지시를 받은 적이 없다”며 “과연 조 전 원장이 저에게 그런 지시를 할 수 있는 상황이었는지 생각해보시면 이해가 될 것”이라고 덧붙였다. 특검이 확보했다는 ‘대외 설명문건’과 관련해서는 “뭘 얘기하는 것인지 특정이 안 돼 모르겠다”며 “갑작스럽게 소환돼 전후 사정을 잘 모르니 들어가서 파악해보겠다”고 덧붙였다.

전날 조 전 원장 1심 선고공판에서 재판부가 홍 전 차장의 ‘정치인 체포’ 진술을 배척한 것을 두고는 “받아들이고 안 받아들이고는 법원의 일이고, 제가 말할 부분은 아니다”라고 말을 아꼈다.

홍 전 차장은 비상계엄 이후 본격화한 수사와 탄핵 심판 국면에서 여러 차례 핵심적인 증언을 했던 인물이다.

그는 비상계엄 당시 윤 전 대통령으로부터 전화를 받아 ‘싹 다 잡아들이라’는 지시를 받은 뒤 여인형 전 방첩사령관으로부터 당시 더불어민주당 대표였던 이재명 대통령과 한동훈 전 국민의힘 대표 등 10여 명의 체포 명단을 전달받았다고 밝혔다. 이는 헌재 탄핵 심판과 윤 전 대통령의 1심 재판에서 사실로 인정됐다.

이처럼 사실상 ‘내부 고발자’ 역할을 하며 수사와 재판을 도왔던 홍 전 차장이 내란중요임무종사 혐의로 입건되면서 향후 수사·재판에 일부 부정적인 영향이 있을 수 있다는 우려도 나온다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지