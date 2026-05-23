첫 정규 앨범 ‘와일드’로 돌아온 NCT 태용 “성장한 모습 보여드리고 싶어”

“2년의 공백 동안 쌓인 에너지와 본능을 터뜨리기에 ‘WYLD(와일드)’가 가장 어울리는 곡이라고 생각했어요. 그동안 시도해보지 않았던 새로운 스타일의 음악이기도 하고, 처음 작업을 시작하던 순간부터 마음속에 그려왔던 이미지가 자연스럽게 담긴 곡이라 더 특별하게 느껴집니다.”

NCT 태용이 군 복무 이후 선보인 첫 정규 앨범 ‘와일드(WYLD)’의 타이틀곡 ‘와일드’에 대해 이같이 밝혔다.

태용은 지난 18일 해당 앨범을 공개했다. 타이틀곡 ‘와일드’는 야생 동물의 본능적인 움직임에서 영감을 받은 힙합 곡으로, 강렬한 베이스와 묵직한 리듬, 실험적인 사운드가 어우러져 입체적인 몰입감을 자아낸다. 가사에는 오랜 시간 응축해온 아티스트로서의 자아를 야성적인 이미지로 풀어냈다.

태용은 이번 앨범에 대해 “지난 2년 동안 이전 작업을 돌아보며 많은 공부를 했고, 더 발전하기 위해 노력했다”며 “한층 성장한 모습을 보여드리고자 하는 마음으로 준비한 만큼, 이 앨범이 듣는 이들의 음악적 본능을 깨우는 작품이 되었으면 좋겠다”고 전했다.

특히 ‘WILD’가 아닌 ‘WYLD’라는 표기에 대해서는 “Wild, Yell, Loud, Dance의 앞 글자를 따 만든 이름”이라며 “야성, 포효, 춤, 본능, 표출과 같은 키워드를 앨범 전반에 담고 싶었다. 내 안에 쌓여 있던 에너지와 본능을 가장 솔직하게 표현한 결과물”이라고 설명했다.

이번 앨범은 총 10곡으로 구성됐으며, 태용이 전곡 작사와 프로듀싱에 참여했다. 그는 “가장 중요하게 생각한 것은 ‘아티스트 태용’을 온전히 보여주는 것이었다”며 “음악을 어떻게 전달할지에 대한 고민을 거듭했고, 그 과정이 이번 앨범의 색깔을 만들어냈다”고 말했다.

군 복무 이후 첫 앨범이라는 점에 대해서도 “완성도와 가사의 전달력에서 가장 큰 변화를 느낀다”며 “현재의 나를 가장 선명하게 보여줄 수 있는 곡들만 담기 위해 한 곡 한 곡 신중하게 작업했다”고 밝혔다.

이번 앨범을 통해 이루고 싶은 목표로는 “성장”을 꼽았다.

태용은 “더 성장한 모습을 보여드리고 싶고, 활동을 통해 태용이라는 아티스트의 음악과 색깔이 더욱 선명해졌다고 느끼셨으면 좋겠다”며 “‘와일드’를 기점으로 새로운 챕터가 시작된다고 생각한다. 앞으로 어떤 모습을 보여드릴지 저 스스로도 기대된다”고 전했다.

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