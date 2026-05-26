커피빈코리아, 천도복숭아 여름 시즌 음료·‘블랙다이몬’ 시리즈 출시

사진=커피빈코리아 제공

글로벌 커피 브랜드 커피빈코리아(이하 커피빈)가 여름 시즌을 맞아 ‘천도복숭아’를 활용한 시즌 음료와 대표 여름 음료 ‘블랙다이몬’ 시리즈를 오는 27일 출시한다고 밝혔다.

이번 여름 시즌 메뉴는 ‘TURN YOUR SUMMER MOOD ON’을 콘셉트로 여름 제철 과일인 ‘천도복숭아’를 활용한 시즌 음료와 함께, 커피빈 대표 여름 음료인 에스프레소 얼음 ‘블랙다이몬’을 활용한 음료 4종 및 신메뉴도 선보인다.

천도복숭아를 활용한 시즌 음료로는 ▲천도복숭아 콜드브루 라떼 ▲천도복숭아 요거트 아이스블렌디드를 선보인다.

‘천도복숭아 콜드브루 라떼’는 천도복숭아 과육과 우유, 콜드브루의 풍미가 조화를 이루는 음료다. ‘천도복숭아 요거트 아이스블렌디드’는 천도복숭아 과육과 생요거트를 함께 담은 음료다.

이와 함께 커피빈 대표 여름 시즌 음료인 ‘블랙다이몬’ 시리즈도 만나볼 수 있다.

‘블랙다이몬’은 에스프레소를 얼린 큐브 형태의 얼음으로, 시간이 지날수록 에스프레소의 풍미를 느낄 수 있도록 구성한 커피빈의 대표 여름 시즌 음료다.

이번 여름에도 스테디셀러 메뉴인 ▲블랙다이몬 아메리카노 ▲블랙다이몬 카페라떼 ▲블랙다이몬 카페수아 ▲바닐라빈 오트 블랙다이몬 4종의 블랙다이몬 음료를 만나볼 수 있다.

또한 올해 새롭게 출시되는 시즌 한정 메뉴 ‘핑크 솔트 블랙다이몬’도 선보인다. 핑크 솔트 블랙다이몬은 블랙다이몬 아메리카노 위에 우유 생크림을 올리고, 히말라야 핑크 솔트를 더한 슈페너 스타일의 음료다.

우유 생크림과 히말라야 핑크 솔트를 더해 기존 블랙다이몬 아메리카노와 다른 구성을 적용했다.

커피빈코리아 관계자는 “커피빈의 대표 여름 시그니처 음료인 블랙다이몬 시리즈와 함께 여름 시즌 메뉴를 선보이게 됐다”며 “제철 과일 천도복숭아를 활용한 시즌 음료와 신메뉴인 핑크 솔트 블랙다이몬을 통해 고객들이 커피빈과 함께 시원한 여름을 즐기길 바란다”고 전했다.

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