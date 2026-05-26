‘2026 고양가구박람회’ 6월 18일 개막…200여 개 업체 참가

‘2026 고양가구박람회’가 오는 6월 18일부터 21일까지 킨텍스 제2전시장 7·8홀에서 개최한다.

이번 박람회는 고양시가구협동조합과 경기고양시 일산가구협동조합이 공동 주최하며, 경기도와 고양시 후원 아래 진행된다. 행사에는 약 200개 업체가 참가해 1,000여 개 부스 규모로 운영될 예정이다.

전시장에서는 소파, 침대, 식탁 등 가정용 가구를 비롯해 사무용 가구, 생활가구, 인테리어 소품, LG 가전제품 등 다양한 품목이 전시된다. 디자인 가구와 기능성 제품 등도 함께 소개될 예정이다.

또한 박람회 기간 동안 현장 이벤트와 체험 프로그램도 함께 운영된다. 가족 단위 방문객들도 참여할 수 있는 구성으로 운영되며, 50만 원 이상 구매 고객에게는 선풍기 또는 다용도 계란찜기 추첨 이벤트 참여 기회가 제공된다.

관람객은 여러 브랜드 제품을 현장에서 비교하고 체험할 수 있다.

주최 측은 소비자와 지역 가구업체 간 접점을 확대하고, 가구 제품과 관련 정보를 소개하는 전시 환경을 마련하고 있다고 설명했다.

박람회 관계자는 “다양한 가구 제품과 생활용품을 현장에서 직접 경험할 수 있도록 준비하고 있다”며 “지역 경제 활성화와 국내 가구 산업 발전에도 의미 있는 행사가 되길 바란다”고 말했다.

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