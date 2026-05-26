부케가르니, 르세라핌 김채원과 ‘Pick Your Mood’ 캠페인 공개

사진=(주)브리드비인터내셔널 제공

향기 전문 브랜드 부케가르니가 브랜드 모델인 그룹 르세라핌(LE SSERAFIM) 김채원과 함께한 ‘Pick Your Mood(픽 유어 무드)’ 캠페인을 공개하고 TV 광고(TVC) 및 강남과 홍대 등 주요 도심 대형 옥외광고(OOH)를 통해 캠페인을 진행한다.

이번 캠페인은 김채원이 실제 애용하는 브랜드로 알려진 부케가르니가 브랜드 모델로 발탁되며 성사된 것으로, 브랜드 경험 기반의 자연스러운 연결이 특징이다.

메인 콘셉트 ‘Pick Your Mood’는 바디로션, 샴푸, 바디미스트 등 부케가르니의 다양한 제품 라인업 중, 그날의 기분과 무드에 맞는 향을 직접 선택한다는 메시지를 담았다.

광고 영상에서는 ‘Pick Your Mood’라는 카피가 반복되며 감각적인 무드를 전달하고, 김채원은 특유의 사랑스럽고 생동감 있는 매력으로 다양한 향기를 자신만의 스타일로 표현한다. 여기에 제품 패키지와 향의 이미지를 시각적으로 강조한 연출이 더해져 캠페인 콘셉트를 보여준다.

신규 TVC 본편 및 캠페인 영상은 현재 TV와 디지털 미디어를 통해 온에어 중이며, 강남과 홍대 주요 랜드마크의 옥외광고를 통해 2030 타깃과의 오프라인 접점을 넓히고 있다.

한편 부케가르니는 조향 기술을 기반으로 바디·헤어 카테고리를 아우르는 라이프스타일 뷰티 브랜드로, 개인의 취향에 맞춘 다양한 향기 라인업을 선보이고 있다.

부케가르니 관계자는 “김채원과의 협업은 브랜드의 실제 사용 경험에서 출발했다는 점에서 의미가 있다”며 “도심 속 다양한 접점을 통해 ‘Pick Your Mood’라는 캠페인 메시지가 소비자 일상에 자연스럽게 스며들길 기대한다”고 말했다.

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