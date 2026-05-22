10분 만에 완판·오픈런 행렬…국민참여성장펀드 첫날 가입 열기

22일 선착순 판매가 시작된 국민참여형 국민성장펀드(국민참여성장펀드) 가입 열기가 뜨겁다.



일부 증권사에서는 판매 시작 10분 만에 한도가 소진됐고, 은행 영업점 앞에는 개점 전부터 가입을 위해 고객들이 대기하는 '오픈런'도 벌어졌다.

22일부터 주요 시중은행들은 국민참여형 국민성장펀드를 선착순으로 판매한다. 국민참여성장펀드는 금융위원회 주관으로 첨단전략산업 육성을 위해 조성된 '국민성장펀드'에 일반 국민도 투자 참여할 수 있도록 만들어진 상품이다. 사진은 21일 서울 중구 우리은행 본점 로비 스크린에 관련 안내문이 나오는 모습.

금융권에 따르면 이날 오전 미래에셋·KB·대신증권[003540] 등 주요 증권사와 신한, 우리, NH농협은행 등에서 국민참여성장펀드 온라인 판매 물량은 모두 소진된 상태다.



오프라인 판매 물량은 아직 남아있지만, 가입자가 실시간으로 몰리고 있어 빠르게 한도가 줄어들고 있다.



한 대형 증권사 관계자는 "어제 온라인 전용계좌가 1만개가 개설됐고, 오늘 오전 8시 온·오프라인으로 판매가 시작된지 불과 10분만에 온라인 가입 배정 한도액이 모두 채워졌다"고 말했다.



그는 "오늘 아침 본사 객장을 둘러보니 사람이 엄청 많았다"면서 "오프라인 판매도 한시간 만에 100억원 이상이 판매된 점에 미뤄볼 때 현장가입도 오늘 오전 거의 끝나지 않을까 싶다"고 덧붙였다.



또 다른 증권사는 "오전 8시부터 판매를 시작했는데, 200억원 한도 가운데 온라인으로 이미 45억원이 판매됐다"며 "정부와 민간이 공동으로 조성해 투자하는 정책 펀드인 만큼 시장의 반응이 상당히 좋은 편이다. 각사별로 조기에 완판이 될 것으로 판단하고 있다"고 말했다.



KB증권은 "국민참여형 펀드가 뜨거운 관심 속에 흥행 중이다"라면서 "온라인의 경우 오픈과 동시에 완판됐고, 오프라인 신청도 접수가 진행 중이나 주문이 밀려 가입에 시간이 소요되고 있다"고 밝혔다.



대신증권도 "온라인은 판매 10여분만에 한도 소진했고, 영업점도 오늘 중 다 소진될 것 같다"고 전했다. 여타 증권사들에서도 전용계좌 개설과 가입이 빠르게 진행되고 있다.



이날 오전 펀드 가입을 위해 여의도 한국투자증권 객장을 찾은 50대 여성 배모씨는 "나라에서 하는 상품이라 믿을만하고, 생업에 종사하다 보니 단타 투자는 어려워 이번 펀드에 관심이 생겼다"고 말했다.



주요 시중은행도 온라인 판매 물량을 중심으로 '완판' 행렬이 이어지고 있다.



신한, 우리은행은 오전 중 앱 판매 물량이 동났고, 다른 시중은행들도 빠르게 물량이 줄어들고 있다고 전했다.



은행 영업점에도 직접 방문해 가입하려는 고객이 몰렸으며, 물량 소진을 우려해 개점 전부터 대기하는 '오픈런'도 벌어졌다.



한 은행 관계자는 "강남, 목동 등 영업점에 상품 가입 문의가 몰리고 있고, 일부 지점 앞에는 개점 전부터 대기하는 고객들이 있었다"면서 "자산관리 창구 등에 문의가 몰리면서 현장 직원이 응대에 어려움을 겪고 있다"고 전했다.



그러면서 "최근 판매된 금융상품 가운데 체감상 가장 흥행 중이라는 반응"이라고 덧붙였다.



다른 은행 관계자는 "명동 영업점에 9시 영업 시작 전에 고객 3∼4분이 펀드 가입하려고 미리 와있었다"면서 "단 선착순 판매 방식에 따른 조기 마감 우려에 영업점 방문보다는 모바일 뱅킹 가입이 더 집중되는 양상"이라고 말했다.



이날부터 3주간 6천억원 규모로 선착순 판매하는 국민참여성장펀드는 국민자금 6천억원과 재정 1천200억원을 모아 모펀드를 조성하고 이를 10개 자펀드에 투자하는 방식으로 운용된다.



은행 10곳과 증권사 15곳에서 가입할 수 있으며, 오프라인 영업점과 모바일 애플리케이션(앱) 등을 통해 가입이 가능하다. 첫 주에는 온라인 판매 물량이 전체의 50% 수준으로 관리된다.



정부 재정이 자펀드 손실의 최대 20%를 우선 부담하며, 소득공제(최대 40%, 1천800만원 한도)와 배당소득 분리과세(9%) 혜택이 제공된다.



단 정부 재정이 국민투자금 전체의 20% 만큼 손실을 우선 부담하지, 개인별 투자 금액의 20%를 보전하는 것은 아니다. 펀드는 원금 보장이 되지 않는 1등급 고위험 투자상품이다. 투자자 성향 분석 결과 적합 투자성향이 나와야 가입할 수 있다.

<연합>

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