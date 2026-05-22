안효섭, 칼리드와 협업 음원 ‘썸씽 스페셜’ 22일 낮 1시 공개

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배우 안효섭이 세계적인 R&B 아티스트 칼리드(Khalid)와 협업 음원을 선보인다.

뮤직카우는 22일 “락네이션과 공동 진행 중인 ‘팬덤 프로젝트’의 일환으로 안효섭과 칼리드의 협업 싱글 ‘썸씽 스페셜(Something Special)’을 이날 낮 1시에 공개한다”고 밝혔다.

안효섭은 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’에서 ‘진우’ 역을 맡아 글로벌 인지도를 쌓았으며, 이번 작품을 통해 처음으로 가창에 도전한다.

칼리드는 ‘로케이션(Location)’, ‘베터(Better)’, ‘영 덤 앤 브로크(Young Dumb & Broke)’ 등 다수의 히트곡으로 미국음반산업협회(RIAA) 다이아몬드 및 멀티 플래티넘 인증을 받은 글로벌 R&B 스타다.

다이아몬드와 멀티 플래티넘 인증은 각각 음원·음반 판매량 1000만, 200만 이상 달성 시 부여된다.

그는 빌보드 200 1위, 스포티파이 월간 청취자 수 1위, 최연소 누적 스트리밍 150억 돌파 등 다양한 기록을 세우며 꾸준한 인기를 이어오고 있다.

‘썸씽 스페셜’은 칼리드가 한국 아티스트와 처음으로 진행한 공식 협업 싱글이자, 안효섭의 첫 솔로 음원이라는 점에서 의미를 더한다.

프로듀서 이우석을 비롯해 칼리드, 테일러 로스, 트로이 존슨이 제작에 참여했다.

곡은 전 세대가 공감할 수 있는 부드러운 감성의 R&B 트랙으로, 칼리드의 깊은 하모니와 그루브, 안효섭의 담백하고 섬세한 보컬이 어우러진다.

특히 기존과는 다른 안효섭의 새로운 음악적 색깔과 분위기를 확인할 수 있을 것으로 기대된다.

안효섭이 팬들에게 전하는 메시지는 멜론과 지니의 공식 SNS 채널을 통해 공개되며, 두 아티스트의 호흡을 담은 뮤직비디오는 6월 중 공개될 예정이다.

뮤직카우 관계자는 “이번 프로젝트는 글로벌 아티스트 협업을 넘어 팬들이 음악을 직접 즐기고 참여할 수 있는 새로운 경험을 제안하는 시도”라며 “향후 음악 투자 기회와 연계해 팬들이 음악의 가치와 성장에 함께 참여할 수 있는 문화금융 경험을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

한편, 뮤직카우의 ‘팬덤 프로젝트’는 음악 지식재산권(IP)을 중심으로 아티스트, 팬덤, 창작, 투자, 글로벌 시장을 연결하는 차세대 문화금융 모델을 지향한다. 이를 통해 국내외 아티스트에게는 새로운 협업 기회를, 팬들에게는 능동적인 참여 경험을 제공할 계획이다.

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