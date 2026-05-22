"속옷 다 젖었다" '놀뭐' 유재석·허경환, 세종대왕 어명 뭐길래

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'놀면 뭐하니?' 유재석과 허경환이 특급 임무 수행의 고충을 토로한다.

오는 23일 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 세종대왕 탄신일(5월 15일) 629돌을 기념해 '왕의 사자'로 변신한 멤버들의 활약이 그려진다.

공개된 사진에서 멤버들은 패랭이 모자와 한복을 착용한 채 '백성을 이롭게 하라'는 세종대왕의 어명을 받고 있는 모습이다. 하지만 복장과 어울리지 않는 최신식 문물을 이용해 임무를 수행하고 있는 모습으로도 눈길을 끈다.

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유재석과 허경환은 '한양의 길'을 기록하라는 어명을 받아 경복궁, 낙산공원에 파견되고, 이곳에서 거리를 측정하는 임무를 수행한다. 유재석은 허경환에게 "너나 나나 옛날(조선시대)에 태어났으면 못 왔을 곳"이라고 말해 웃음을 자아낸다.

두 사람은 기계를 짊어지고 경복궁 구석구석을 기록하던 중 생각보다 무거운 '어명의 무게'에 땀을 뻘뻘 흘린다. 잠시도 긴장을 놓을 수 없는 업무에 "속옷이 다 젖었다"고 말해, 과연 무슨 일이 있었는지 궁금증을 더욱 커진다.

한편 '놀면 뭐하니?'는 '오늘은 뭐 하고 놀까?'를 주제로 연예계 '웃수저'들의 웃음과 감동을 전하는 버라이어티 예능 프로그램이다. 멤버들이 세종대왕의 어명을 받들어 활약하는 방송분은 이날 오후 6시 30분 방송된다.

<뉴스1>

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