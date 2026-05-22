한동훈 "YS 차남 김현철 이사장, 23일 캠프에서 지지 선언"

한동훈 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 무소속 후보가 22일 오전 부산 북구 구남교차로에서 출근길 유세를 펼치며 지지를 호소했다.

한 후보는 전날 구포시장 쌈지공원에서 출정식을 열고 "아름다운 북구의 잃어버린 20년을 보상받게 해드리겠다. 북구를 그동안 누리지 못했던 1순위, 진짜 갑으로 만들어드리겠다"며 "저는 북구에서 제 발판을 만들려고 나온 게 아니다. 저 한동훈이 북구의 발판이 되겠다"고 밝혔다.

이어 "윤어게인, 당권파, 장동혁 같은 생각으로 보수가 정권을 되찾아올 수 있나. 제가 앞에서 화살을 맞으면서 극복하는 이 길이, 바로 2028년 총선에서 보수가 다수당을 되찾고 2030년 정권을 되찾아올 수 있는 길"이라고 강조했다.

한편 한 후보는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 고(故) 김영삼(YS) 전 대통령의 차남 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장이 오는 23일 지지선언을 한다고 밝혔다.

한 후보는 "23일 오후 2시 김 전 대통령 아드님이신 김 이사장이 한동훈 캠프 사무소에서 이번 북구갑 재보궐선거 한동훈 지지의 뜻과 이유를 직접 밝힐 예정"이라고 말했다.

이어 "평소 저는 YS 정신을 이어받고자 노력해왔다”"고 강조했다.

<뉴시스>

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