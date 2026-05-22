5월 소비자심리 '낙관적' 전환…반도체 수출·증시 활황에↑

이달 들어 소비자심리지수가 반도체 중심의 수출 호조세 지속과 증시 활황 등으로 낙관적 판단이 증가하며 상승 전환했다. 주택가격전망 소비자동향지수는 다주택자 양도소득세 중과 재개 후 집값이 다시 뛰면서 큰 폭으로 올라갔다.

한국은행이 22일 발표한 5월 소비자동향조사 결과에 따르면, 소비자들의 경제상황에 대한 심리를 종합적으로 나타내는 소비자심리지수(CCSI)는 이달 중 106.1로 전월 대비 6.9포인트 상승했다.

CCSI는 소비자동향지수(CSI) 중 6개 주요 지수를 이용해 산출한 심리지표다. 2003∼2025년 중 장기평균치를 기준값 100으로 해 100보다 크면 장기평균보다 낙관적임을, 100보다 작으면 비관적임을 의미한다.

현재생활형편CSI(93)는 고유가 지속에도 증시 활황과 고유가 피해지원금 지급 등의 영향으로 2포인트 상승했다.

향후경기전망CSI(93)는 1분기 국내총생산(GDP)의 큰 폭 성장 등에 따른 주요기관의 성장률 전망치 상향으로 경기 개선 기대가 늘면서 14포인트 올랐다.

금리수준전망CSI(114)는 장기평균(111)을 상회하며 금리 상승 기대가 지속되고 있다. 미국·이란 협상 보도에 따른 중동 긴장 완화 기대로 전월 대비로는 1포인트 내렸다.

주택가격전망CSI(112)는 다주택자 양도소득세 중과 재개(10일)를 전후한 매물 감소 등으로 서울을 중심으로 아파트 매매가격 상승폭이 확대되면서 8포인트 상승했다.

주택가격전망CSI는 올해 1월 124 이후 4개월 만에 가장 높은 수준이다.

이흥후 한은 경제심리조사팀장은 "5월 10일부터 다주택자 양도소득세 중과 재개가 되면서 서울을 중심으로 아파트 매물이 많이 감소했고, 전세가가 상승하면서 전세 수요가 매매로 바뀐 부분들이 영향을 미쳤다"고 분석했다.

이어 "중동 사태 때문에 분양가가 오를 것으로 우려된다는 부분들이 소비자들이 주택 가격이 앞으로 상승할 것이라고 답변한 주요 요인들"이라고 덧붙였다.

향후 1년간 소비자물가상승률에 대한 전망치인 기대인플레이션율(2.8%)은 미국·이란 협상 보도에 따른 중동 긴장 완화 기대, 정부 물가안정 대책 등으로 추가 상승 기대가 낮아지면서 0.1%포인트 내렸다.

이 팀장은 "지난해 5월부터 장기평균을 상회하던 소비자심리지수가 중동 전쟁 이후에 급등락하면서 불확실성이 높은 상황이라고 평가된다"면서 "앞으로 중동 정세에 따른 에너지 수급 상황이나 글로벌 반도체 경기에 따른 반도체 수출 상황 등을 지켜봐야 될 것"이라고 설명했다.

<뉴시스>

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