[재미로 보는 오늘의 운세] 5월 24일 (일요일) 58년생, 뒤로 물러나 있는 것이 훨씬 유리하다

96년생: 똑같은 말도 표현방법에 따라 달라진다. 84년생: 멋이란 자기 개성에 어울려야 한다. 72년생: 취미와 일상생활을 명확하게 구분하라. 60년생: 지금 이 순간부터가 시작이라고 생각하라. 48년생: 오늘만 날이 아니니 다음을 생각하라. 36년생: 집안에 있어도 밖을 나가도 마음이 편치 않다.

97년생: 힘들면 힘들다고 이야기하는 것이 유리하다. 85년생: 무엇을 실행하고 요구할지 생각하라. 73년생: 꾸준히 밀고 나가면 좋은 결과가 있다. 61년생: 오늘은 인간관계에 좋은 상황을 접할 수 있다. 49년생: 수수한 모습을 지향하는 것도 보기에 좋다. 37년생: 갈등이 골이 깊어진다면 마음의 문을 열어라.

98년생: 종교나 철학에 관심을 기울이면 정신건강에 길하다. 86년생: 나의 생각이 배치될 가능성이 농후하다. 74년생: 여성은 바라는 것을 얻고 남성은 실수를 범한다. 62년생: 부산하게 움직이는 만큼 이득은 생긴다. 50년생: 상대를 헤아리지 못한 만큼 상대도 마찬가지. 38년생: 극을 달리면 더 위험하고 손해보기 쉽다.

99년생: 벗을 가까이 하면 순조롭게 일이 풀린다. 87년생: 미리 도착해서 기다리는 것이 상책이다. 75년생: 손바닥에 놓인 물건을 소유하지 못한다. 63년생: 맡은 일에 충실해야 손실이 없다. 51년생: 강직한 모습을 보여주되 일관성이 중요하다. 39년생: 버릴 것은 버리고 취할 것은 취한다.

00년생: 경쟁하는 일 삼가고 조용히 보내라. 88년생: 절망적인 상황에서도 희망이 있다고 믿어라. 76년생: 망설이지 말고 자신의 영역을 넓혀나가라. 64년생: 불만을 토로하지 말고 참을 줄도 알아야 한다. 52년생: 상가나 건물매매는 서북방으로 추진하세요. 40년생: 바쁘게 다녀봐도 별다른 성과는 없다. 28년생: 원하는 것을 얻지만 오래 간직함은 힘들다.

01년생: 오늘은 자신에게 투자해보라. 89년생: 이성보다는 감성에 매달려야 효과적이다. 77년생: 한 송이 국화꽃을 피우려면 노력과 희생이 필요하다. 65년생: 입장을 밝히는 것은 좋지만 도에 지나치면 곤란. 53년생: 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있는 것이 세상의 이치. 41년생: 토지 땅 대지매매는 서남방으로 추진하세요. 29년생: 가족이나 타인과 화해하기 좋은 시기.

02년생: 냉정하게 처신하면 결과는 좋을 것이다. 90년생: 서로 반목하는 일은 없애고 조화를 이루어라. 78년생: 목표를 세우고 공부하는 것은 발전을 향한 과정. 66년생: 자신을 못다스리면 스스로 무덤을 팔 수 있다. 54년생: 반대하는 일에 필요 이상으로 매달리면 힘들다. 42년생: 눈에 보이는 것은 두렵지 않다. 30년생: 부부유별이 없어지는 것은 아니다.

03년생: 한고비를 못 넘겨 천추의 한을 만들어 놓지 마라. 91년생: 불난 집에 부채질하는 행동은 지양하라. 79년생: 궁금한 것은 알아보고 다음을 생각해야 좋다. 67년생: 결자해지라는 말을 헤아리고 행동하라. 55년생: 주변에 인재가 모여있는 것은 성공의 지름길. 43년생: 북쪽이 불리하니 이동하지 마라. 31년생: 좁은 것 보다 넓은 공간에 있는 것이 좋다.

04년생: 외부 영향으로 인한 변동은 하지 않아야 한다. 92년생: 적당한 시기에 좋은 사람을 만난다. 80년생: 간섭이 잦아지는 시기지만 한 귀로 버려라. 68년생: 힘든 일이 있을 때에는 대리인을 내세워라. 56년생: 새로운 일을 도모하기 전에 기반을 구축하라. 44년생: 사업자는 내실을 기하는 것이 좋다. 32년생: 걱정하던 일 하나는 해결될 운.

05년생: 마음 안정을 위해 조용하고 편안한 곳을 찾자. 93년생: 부질없는 일에 관심을 기울이지 마라. 81년생: 여유가 없으면서 느긋한 행동은 어리석다. 69년생: 선배나 윗사람의 충고를 귀담아 들어야 손해가 없다. 57년생: 가깝지도 멀지도 않은 거리를 유지하라. 45년생: 와병중인 사람은 병세가 차츰 호전된다. 33년생: 자신이 맡은 분야에 혼신을 다하길 바란다.

06년생: 현실을 인정해야할 때가 되었다. 94년생: 우연히 만난 사람 때문에 일희일비한다. 82년생: 외모만 중요하다는 착각속에 빠지지 마라. 70년생: 단순한 정보교환이 큰 도움을 가져다준다. 58년생: 뒤로 물러나 있는 것이 훨씬 유리한 시점이다. 46년생: 유일한 안식처를 찾을 수 있을 듯하다. 34년생: 전체를 생각하면 자기을 돌볼 여유가 없다.

95년생: 자신이 처한 현실에서 벗어나는 게 순서다. 83년생: 절망적인 상황에서도 희망이 있다고 믿어라. 71년생: 미진했던 일들이 하나씩 풀려나간다. 59년생: 본분만 잘 지킨다면 밑지는 거래는 없다. 47년생: 마음이 불안하면 일단 피하고 생각해라. 35년생: 무심코 행한 행동으로 상처받으면 안된다.

백운철학원

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