경기 919명, 제55회 전국소년체전 출전

경기도내 초·중학교 학생 선수 919명(남 514명, 여 405명)이 제55회 전국소년체육대회에 출전한다.

제55회 전국소년체육대회가 23일부터 26일까지 부산 일원 52개 경기장에서 열리는 가운데 경기체육중∙고 학생들이 화이팅을 외치며 메달 획득을 다짐하고 있다.

오는 23일부터 26일까지 부산 일원 52개 경기장에서 열리는 이번 대회에 도내 학생선수들은 40개 종목에 참가한다.

도교육청은 대회에 참가하는 학생 선수들이 기량을 발휘하며 공정과 예의를 배우고 성장하도록 대회 참가 지원에 힘쓴다는 계획이다.

특히 이번 대회 참가 학생의 약 40%가 ‘개인학생선수’인 만큼, 도교육청은 도체육회, 종목별 단체 등과 협력해 개인학생선수 지원도 강화하고 있다.도김동권 체육건강교육과 과장은 “무엇보다 학생 선수들의 안전을 최우선으로 지원하겠다”며 “전국소년체육대회가 경기 미래 체육 인재들의 성장과 도전의 무대가 되길 바란다”고 말했다.

경기도선수단은 지난해 제54회 전국소년체육대회에 출전해 육상 등 36개 종목에서 239개의 메달을 획득, 올해는 250개 이상 획득을 목표로 세웠다.

한편 도교육청은 학생 선수들이 재능과 소질을 펼칠 수 있도록 종목별 교육감배 대회 개최, 체육 꿈나무 육성, 동계 강화 훈련, 장비 지원 등 학교 운동부 활성화를 위한 다양한 정책을 추진하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지