“맨발로 걷는 치유의 시간” 김제 모악산 ‘모악숨길’ 인기

전북 김제시가 시민 건강 증진과 힐링 관광 활성화를 위해 조성한 맨발걷기길이 시민과 관광객들로부터 큰 호응을 얻으며 대표적인 자연 친화형 힐링 명소로 자리잡고 있는 것으로 나타났다.

21일 김제시에 따르면 도심 속 일상형 맨발길인 시민문화체육공원 맨발산책로와 자연 체험형 공간인 모악산도립공원 황톳길을 연계해 건강한 걷기 문화를 즐길 수 있게 하고 있다.

전북 김제시 모악산도립공원 잔디광장 일원에 황토로 조성된 모악숨길을 시민들이 맨발로 편안히 걷고 있다. 김제시 제공

모악산도립공원 잔디광장 일원에 5억원을 들여 조성한 맨발걷기길은 최근 ‘모악의 숨결과 기운을 느끼는 길’이라는 의미를 담아 ‘모악숨길’이라는 이름을 부여해 감성과 이야기를 더해 지역 대표 걷기 명소로 주목받고 있다. 모악숨길은 기존 140m 구간에 400m를 추가 연장해 올해 총연장 540m 규모로 확대한 순환형 황톳길이다. 울창한 숲 그늘 아래 조성돼 여름철에도 시원하게 걸을 수 있고 인근 계곡과 등산로 하산길이 연결돼 가족 단위 방문객과 관광객들의 발길이 이어지고 있다. 주말에는 하루 평균 500여명이 찾을 정도로 인기를 끌고 있다.

특히, 모악숨길은 건식과 습식 황톳길을 함께 조성해 다양한 촉감을 체험하게 했으며 세족장과 황토볼 체험장, 습식 황토족욕장, 원목·통나무·호박돌·해미석 지압 체험장 등도 갖췄다. 황톳길 주변에는 관목과 화초류로 작은 정원형 경관을 조성해 오감 체험형 힐링 공간으로 꾸몄다.

대형 레터링 포토존과 자연 소재 벤치, 테마형 공간 등을 잇달아 조성하고 있다. 생태 주차장 산책로에는 수국을 심어 ‘수국수국길’을 조성하고, 개화문 주변에는 관상용 그라스류를 심고 감성 포토존을 설치한다. 잔디광장 입구에는 ‘꽃맞이길’을 만들고 세족장 인근에는 사계절 머무를 수 있는 ‘쉼의정원’도 조성한다. ‘약속나무’ 구간에는 서로 다른 두 나무가 함께 자라는 의미를 담은 안내판과 감성 문구를 설치해 걷는 재미와 위로를 더했다.

전북 김제시 모악산도립공원 잔디광장 일원 모악숨길에 조성된 황토볼 체험장을 어린이들이 맨발로 즐기고 있다. 김제시 제공

전주에서 방문한 김모 씨는 “멀리 가지 않아도 자연 속에서 편안하게 걸을 수 있는 좋은 길이 가까이에 있어 좋았다”며 “숲과 계곡을 함께 느끼며 걷다 보니 몸과 마음이 모두 힐링 되는 시간이었다”고 말했다.

도심 속 시민 휴식공간인 시민문화체육공원 편백숲 일원 맨발산책로 역시 접근성이 뛰어나 가벼운 운동과 산책 공간으로써 시민들의 꾸준한 사랑을 받고 있다. 김제시 관계자는 “최근 맨발걷기에 대한 관심이 높아지면서 자연 속에서 몸과 마음을 회복할 수 있는 힐링 공간 수요도 커지고 있다”며 “모악숨길과 시민문화체육공원 맨발길이 시민과 관광객들에게 일상 속 쉼과 건강을 선물하는 공간이 되길 바란다”고 말했다.

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