BTS 부산 콘서트, 전 세계 3천800개 영화관서 본다

그룹 방탄소년단(BTS)이 다음 달 부산에서 여는 월드투어 '아리랑'(ARIRANG) 콘서트가 전 세계 극장에서 중계된다.



빅히트 뮤직은 다음 달 12~13일 부산 아시아드 주경기장에서 열리는 방탄소년단 월드투어의 2일 차 공연을 전 세계 80여개국(지역) 3천800개 이상 상영관에서 라이브 뷰잉으로 선보인다고 21일 밝혔다.

그룹 방탄소년단 부산 공연 라이브 뷰잉 포스터. 빅히트 뮤직 제공

라이브 뷰잉은 하나의 장소에 모인 관객을 대상으로 콘서트나 스포츠 경기 등을 중계하는 서비스다.



지역별 시차를 고려해 북미와 남미, 유럽 지역에선 공연 종료 후 1∼2일 이내에 딜레이 중계로 선보인다.



국내에서는 CGV, 롯데시네마, 메가박스 등 주요 멀티플렉스 3사에서 상영된다.



방탄소년단은 지난 2022년 10월 부산 아시아드 주경기장에서 '2030부산세계박람회 유치 기원 콘서트'를 개최했다. 이번 공연은 3년 8개월 만에 같은 장소에서 열리는 무대다.

<연합>

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