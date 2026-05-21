BTS 부산 콘서트, 전 세계 3천800개 영화관서 본다

라이브 뷰잉으로 80개국 3800개 상영관 확정
그룹 방탄소년단(BTS)이 다음 달 부산에서 여는 월드투어 '아리랑'(ARIRANG) 콘서트가 전 세계 극장에서 중계된다.
빅히트 뮤직은 다음 달 12~13일 부산 아시아드 주경기장에서 열리는 방탄소년단 월드투어의 2일 차 공연을 전 세계 80여개국(지역) 3천800개 이상 상영관에서 라이브 뷰잉으로 선보인다고 21일 밝혔다.
라이브 뷰잉은 하나의 장소에 모인 관객을 대상으로 콘서트나 스포츠 경기 등을 중계하는 서비스다.
지역별 시차를 고려해 북미와 남미, 유럽 지역에선 공연 종료 후 1∼2일 이내에 딜레이 중계로 선보인다.
국내에서는 CGV, 롯데시네마, 메가박스 등 주요 멀티플렉스 3사에서 상영된다.
방탄소년단은 지난 2022년 10월 부산 아시아드 주경기장에서 '2030부산세계박람회 유치 기원 콘서트'를 개최했다. 이번 공연은 3년 8개월 만에 같은 장소에서 열리는 무대다.
<연합>
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