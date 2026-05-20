시진핑 내주 방북설…中·北, 日 ‘안보 강화’ 견제하나

시진핑 중국 국가주석이 이르면 내주 북한 국빈 방문을 추진 중이라는 보도가 나왔다.

미국 시사주간 타임은 20일(현지시간) 익명의 소식통을 인용해 이같이 전했다. 이 소식통은 시 주석의 북한 국빈 방문 계획이 진행되고 있다면서 “중국과 북한이 일본의 새로운 군국주의에 맞서 더욱 긴밀히 협력할 것”이라고 설명했다.

김정은 북한 국무위원장(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석. 평양 조선중앙통신·연합뉴스

타임은 시 주석의 이런 행보는 일본이 오랜 기간 고수해온 평화주의적 입장에서 벗어나 적극적인 지정학적 태도를 취하고 있는 데 대한 대응으로 해석된다고 짚었다. 일본은 다카이치 사나에 총리 취임 이후 60년 만에 살상 무기 수출규제를 풀고 헌법에 자위대를 명시하는 개헌을 추진하는 등 안보 정책 기조를 한층 강화하고 있다.

시 주석의 방북 소식은 아직 공식적으로 발표되지 않았다. 시 주석은 지난 2019년 6월 주석으로는 처음으로 평양을 방문해 김정은 북한 국무위원장과 정상회담을 가진 바 있다.

다만 외교 사령탑인 왕이 중국 외교부장 겸 중국공산당 중앙외사판공실 주임이 지난달 북한을 방문하는 등 북·중 고위급 교류는 최근 재개되는 흐름을 보이고 있다.

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