인태연 “소진공 이사장, 현장에서 가장 고생하는 사람들과 일하고 싶어 왔다”

소상공인시장진흥공단(소진공) 인태연 이사장은 20일 “누가 시켜줘서 왔다고 하는데 저는 시험을 보고 경쟁률을 뚫고 들어왔다”고 강조했다.

인 이사장은 이날 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 취임 100일 기자간담회에서 “현장에서 가장 고생하는 사람들과 일하고 싶어 왔다”며 이같이 말했다.

소상공인시장진흥공단 인태연 이사장이 20일 오전 서울 중소기업중앙회에서 열린 취임 100일 기념 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 소상공인시장진흥공단 제공

인 이사장은 과거 문재인 정부 시절 청와대 자영업비서관을 지냈던 일화를 꺼내면서는 “당시 코로나19 대응 과정에서 소진공 직원들의 노고를 가까이에서 지켜봤다”며 “코로나 시기 소진공은 수백만 명에 달하는 소상공인 지원 업무를 맡으며 가장 힘든 현장을 책임진 기관이었다”고 회상했다. 이어 “주말도 제대로 쉬지 못한 채 뛰는 모습을 보며 직원들의 노고를 뼈저리게 느꼈다”고 말했다.

대형마트 새벽 배송 허용과 관련해선 “시장을 전쟁터로 만드는 결과를 가져올 수 있다”며 “새벽 배송으로 영향 받을 수 있는 주체와도 긴밀하게 대화할 필요가 있다”고 신중한 모습을 보였다.

소진공은 이날 소상공인의 지속 가능한 성장과 현장 중심 혁신을 위한 ‘소상공인 가치동행 프로젝트’ 추진 방향을 공개했다. 소상공인의 경제적·사회적·문화적 가치를 발굴하고 이를 기관 혁신과 주요 사업 전반에 반영하는 정책 방향이다. 인 이사장 취임 이후 소진공은 '소상공인의 가치, 같이 만듭니다'를 새로운 슬로건으로 내걸고 관련 정책을 추진해 왔다.

소진공은 올해 중점 추진 과제로 △문화와 활력이 살아있는 시장상권 조성 △로컬 기반 창업가 육성과 글로벌 진출 지원 △금융 사각지대 해소 및 포용금융 실현 △경영위기 소상공인 회복 및 재도전 지원 △AI·디지털 기반 경쟁력 강화 △데이터 기반 맞춤형 서비스 제공 등을 제시했다.

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