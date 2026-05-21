SK하이닉스, 경영평가 2년 연속 1위

SK하이닉스가 국내 500대 기업을 대상으로 한 기업 경영평가에서 삼성전자를 제치고 2년 연속 최우수 기업에 올랐다.



20일 기업데이터연구소 CEO스코어가 매출 상위 500대 기업 중 사업보고서를 제출한 비금융기업 249곳에 대해 경영평가를 한 결과를 보면 SK하이닉스가 648.3점(800점 만점)을 받아 1위에 선정됐다.



SK하이닉스는 고속성장과 투자, 건실 경영 등에서 높은 평가를 받아 2년 연속 1위를 지켰다. 삼성전자는 615.4점으로 지난해에 이어 2위를 유지했다. KT&G가 587.0점으로 지난해 7위에서 4단계 상승한 3위에 올랐고, 셀트리온은 584.0점으로 지난해 8위에서 올해 4위로 올랐다.



이어 현대자동차(563.9점), 네이버(557.8점), 기아(557.6점), 삼성물산(549.5점), 삼성바이오로직스(549.2점), 카카오(523.5점) 등 순이었다. 카카오가 10위권에 오른 건 이번이 처음이다.



항목별로는 고속성장 부문에서는 매출 10조원 이상 기업 중 SK하이닉스, 한화, 한국타이어앤테크놀로지, 고려아연, 대한항공이 상위권을 차지했다.



매출 10조원 미만 기업 중에선 에이피알, 한화호텔앤드리조트, 에스에이엠티, 두산, HD한국조선해양이 높은 순위에 올랐다. 한국타이어앤테크놀로지와 대한항공, 한화호텔앤드리조트는 기업 결합·인수 효과가 반영된 것으로 분석됐다.



투자 부문 상위 5개 기업에는 삼성전자, SK하이닉스, 카카오, 현대자동차, LG화학이 포함됐다. 삼성전자는 지난해 설비 52조1531억원, 연구개발(R&D) 37조7548억원 등 89조979억원을 투자해 조사 대상 기업 중 최대 규모 투자를 집행했다.



글로벌 경쟁력 부문에서는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 현대자동차, 기아, SK하이닉스가 5대 우수 기업으로 선정됐다.

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