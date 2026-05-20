비보이 본고장에서 겨루는 브레이킹 배틀… 전주비보이그랑프리 23일 개막

국내외 최고 브레이킹 댄서들의 경연 대회인 ‘전주비보이그랑프리’가 오는 23일 전북 전주에서 열린다. 올해는 다국적 비보이들이 짝을 이룬 연합팀이 다수 출사표를 던져 우승컵을 놓고 더 박진감 넘치는 춤 대결을 벌일 예정이다.

20일 전주시에 따르면 국내외 브레이킹 댄서들이 대거 참여하는 ‘제19회 전주비보이그랑프리’를 23일 오후 6시 전북대 삼성문화회관에서 개최한다. 총상금은 1800만원 규모로, 우승 팀에는 1000만원이 주어진다.

지난해 5월 전북 전주 전북대학교 삼성문화회관에서 열린 ‘제18회 전주 비보이 그랑프리’에서 비보이들이 현란한 춤 대결을 벌이고 있다. 전주시 제공

올해 대회에는 이날 현재 국내외 23개팀 190여명이 출사표를 던진 상태다. 특히 한국과 중국, 대만, 일본, 브라질 등 세계 무대에서 활동 중인 해외 브레이킹 댄서들이 손발을 맞춘 연합 3개팀이 도전장을 내밀어 치열한 우승 대결을 벌일 전망이다.

참가자 구성도 변화하고 있다. 기존 중견 댄서 중심에서 벗어나 최근에는 전 브레이킹 국가대표 선수 출신의 ‘킬’(박인수) 등 유스 세대 브레이킹 댄서들의 참여가 크게 늘면서 세대교체 흐름도 본격화되고 있다.

심사위원으로는 전주 출신 국가대표 비걸 전지예(FRESH BELLA)를 비롯해 황정우(FLEX), 이병준(MARIO), 김연수(THE END), 박진형(DOL) 등 국내 유명 브레이킹 댄서 5명이 참여한다. 오프닝에서는 심사위원 쇼케이스가 진행되며, 스트릿댄스팀 ‘한야(HANYA)’와 청소년 왁킹댄스팀 ‘쏘왓(SO WHAT)’의 특별 공연도 마련된다. 스트릿 문화 브랜드 팝업스토어 등 부대행사도 운영된다.

전주비보이그랑프리는 전주에서 국내 최초로 탄생한 비보이팀 ‘라스트포원’이 2005년 독일 ‘배틀 오브 더 이어(Battle of the Year)’ 세계대회에서 우승한 것을 계기로 2007년 처음 시작된 이후 매년 열리는 대표적인 비보잉 배틀이다.

전주시 관계자는 “전주비보이그랑프리를 세계 각국 브레이킹 댄서들이 자발적으로 찾는 문화 교류의 장으로 육성해 전주를 국제적인 브레이킹 교류 도시로 발전시킬 계획”이라고 말했다.

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