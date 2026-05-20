일주일전 친구가 훔친 차에 탔던 초등생, 이번엔 절도 차량 운전

충남 천안에서 초등생들이 차를 훔쳐 달아난 사건이 일어난 지 일주일 만에 천안에서 또 초등생들이 차량를 절도해 달아났다가 경찰에 붙잡혔다.



특히 일주일 전 천안에서 친구가 훔친 차에 함께 타고 도망치다 경찰에 붙잡혔던 초등생이 이번에는 다른 친구가 훔친 차를 자신이 직접 몬 것으로 드러나 논란이 일 전망이다.

충남 천안에서 초등생들이 차를 훔쳐 달아난 사건이 일어난 지 일주일 만에 천안에서 또 초등생들이 차량를 절도해 달아났다.

20일 경찰 등에 따르면 이날 오전 8시 17분께 충남 천안시 동남구 한 아파트에서 "아들이 차를 훔쳐서 도망갔다"는 112 신고가 접수됐다.



A(12)군은 또래인 B군과 함께 이날 오전 6시 30분께 부친의 승용차를 훔쳐 달아났다.



이들이 몰던 차는 오전 9시 50분께 충남 당진에서 발견됐으나 A군 등은 이미 도망친 상태였다.



경찰은 이들을 추적하던 중 오전 10시 20분께 당진 읍내동 한 피시방에서 이들을 발견해 검거했다.



천안에서 당진까지 도주하는 과정에서 사고는 없었던 것으로 전해졌다.



A군 부친의 차는 B군이 운전한 것으로 조사됐는데, B군은 일주일 전 같은 천안에서 차를 훔쳐 달아났던 초등생 3명 중 한 명인 것으로 확인됐다.



경찰은 이들을 도로교통법상 무면허운전 및 특수절도 혐의로 입건하고 자세한 범행 동기 등을 조사할 예정이다.

<연합>

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