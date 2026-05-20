삼성전자 노사, 사후조정 재개…'파업 D-1' 최후 담판

성과급 지급 기준과 제도화를 놓고 치열하게 다투고 있는 삼성전자 노사의 중앙노동위원회(중노위) 2차 사후조정 3일차 회의가 20일 시작됐다.



삼성전자 노사는 이날 오전 10시부터 정부세종청사 중노위 조정장에 마주 앉았다.



노측 교섭위원인 삼성전자 노조 공동투쟁본부의 최승호 위원장은 취재진에게 "저희는 종료될 때까지 최선을 다하고 있고 잘 협상될 수 있도록 하고 있다"고 말했다.



사측 교섭위원인 여명구 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장은 '사측 입장을 준비했나', '언제 종료될 것으로 보느냐'는 등 취재진 질문에 "끝까지 최선을 다하겠다"고만 답하고 회의장으로 들어갔다.



삼성전자 노사는 지난 18일과 19일 연이어 만나 연봉의 50%인 성과급 상한 폐지 여부, 성과급 재원 배분 비율, 이 같은 합의의 제도화 등을 두고 치열한 줄다리기를 벌였다.

19일 회의가 날을 넘겨서도 계속되자 중노위는 이날 0시 30분 정회를 선언했고 오전 10시 재개하기로 했다.



조정을 맡은 박수근 중노위원장은 이날 새벽 정회를 알리면서 중노위가 양측 입장을 절충한 조정안을 제시했다고 밝혔다.



그러면서 "쟁점이 여러 가지인데 가장 중요한 하나가 의견 일치가 안 됐다"며 "사측이 최종 입장을 정리해서 오늘 오전 10시에 온다고 했다"고 전했다.



결국 사측이 밤사이 중노위 조정안에 대해 어떻게 판단했는지가 이날 협상의 관건이 될 것으로 보인다.



삼성전자 노조가 예고한 총파업 시작일은 오는 21일로, 단 하루 앞으로 다가왔다.



따라서 이날이 최후의 담판 기회로 여겨진다.

<연합>

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