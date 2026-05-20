‘와일드 씽’ 파격 변신 강동원 “웃길 것 같아서…지인이 돈 없냐더라”

배우 강동원이 영화 ‘와일드 씽’에서의 파격적인 변신에 대한 뒷이야기를 밝혔다.
강동원은 지난 19일 서울 종로구에서 진행된 인터뷰에서 “가수 역할이라 더 재미있을 것 같았다”며 “내가 춤추고 노래하면 웃기겠다는 생각도 있었다”고 말했다. 이어 “시나리오 자체가 신선했고 지금 시대와도 잘 맞는 이야기라고 느꼈다”고 작품 선택 이유를 설명했다.
오는 6월 3일 개봉하는 ‘와일드 씽’은 한때 가요계를 휩쓸었던 혼성 3인조 그룹 ‘트라이앵글’이 해체 20년 만에 재기를 꿈꾸며 벌어지는 이야기를 그린 코미디다. 강동원은 극 중 리더이자 자칭 ‘댄스머신’ 현우 역을 맡아 엄태구, 박지현과 호흡을 맞췄다.
특히 공개 직후 화제를 모은 칼단발 브릿지 헤어스타일에 대해 그는 “내가 직접 선택한 스타일”이라고 강조했다. 강동원은 “90년대 말, 2000년대 초 가수 선배들이 했던 스타일을 오마주한 것”이라며 “처음 가발 테스트를 해봤는데 너무 재미있더라. 그 시절 TV에서 보던 감성을 꼭 해보고 싶었다”고 말했다.
이어 “헤어 레퍼런스를 가져가니까 제작진이 이렇게까지 할 거냐고 놀랐다”며 “나는 이걸 하려고 이 작품을 선택한 것이라고 했다”고 덧붙였다. 그는 “액션 영화 준비하는 것처럼 걸음걸이와 몸짓, 업다운까지 세세하게 연구했다”고 전했다.
강동원은 “지인들이 댓글을 캡처해서 보내준다”며 “친한 사람들은 ‘요즘 돈 없냐’고 장난을 치더라”고 웃었다. 이어 “출연료를 많이 받은 작품은 아니다. 예산이 큰 영화가 아니어서 제작진이 정말 쥐어짜서 만든 영화”라고 말했다.
또한 그는 영화 속 브레이크댄스 장면을 위해 미국 LA에서 직접 댄스 수업까지 받았다며 “헤드스핀도 직접 소화했다”고 전했다.
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