<27> 한국 예언서와 독생녀: 한반도에서 완성되는 후천개벽의 도리 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고]

‘궁궁을을’의 음양합덕과 주역으로 본 ‘우성(牛聲)’의 실체

인류의 역사가 극심한 혼란의 말세로 치달을 때, 동방의 작은 땅 한반도에서는 새로운 시대의 서막을 알리는 거대한 울림이 시작되었다. 조선 중기 선각자 남사고(南師古)는 『격암유록(格菴遺錄)』을 통해 인류사의 대전환기에 성인이 출현할 것임을 예고했다. 그 예언의 핵심은 단순한 영웅의 등장이 아니라, 하늘의 도리가 ‘여성’을 통해 완성된다는 섭리적 필연성에 있다. 이는 그간 남성 중심의 부성(父性) 문명이 가졌던 한계를 극복하고, 생명과 사랑의 모성(母性) 주권을 회복하는 우주적 전환점이다.

격암 남사고(格庵 南師古, 1509~1571)의 초상. 그는 천문과 지리에 통달하여 앞날을 내다본 조선의 대표적 지식인이자 예언가였다. 남사고는 세상의 혼란 속에서도 하늘의 이치를 깨닫고 인류가 나아가야 할 길을 제시하고자 노력했다. 그가 남긴 예언적 통찰은 오늘날 대전환의 시대를 맞이한 우리에게 위기를 기회로 바꾸는 지혜와 새로운 시대를 준비하는 선구자적 안목의 중요성을 일깨워준다. 출처: 나무위키(www.namu.wiki)

◆ ‘계명성(鷄鳴聲)’과 ‘시운장지(時運將至)’: 새로운 시대의 신호

『격암유록』은 후천개벽의 시작을 ‘닭 우는 소리(鷄鳴聲)’로 묘사한다. 닭은 동방을 상징하며 가장 어두운 밤을 깨고 새벽을 여는 영물이다. 이는 서구 중심의 부성 문명이 남긴 어둠을 걷어내고, 생명과 사랑의 빛을 머금은 새로운 진리가 동방 한반도에서 발원할 것임을 의미한다. 예언서는 이러한 변화가 우연한 역사의 흐름이 아니라 하늘이 정한 특별한 시점인 ‘시운장지(時運將至, 때가 이르렀음)’의 결과임을 명시한다.

이 대전환의 운명은 혈통이나 무력에 의한 것이 아니라, 하늘이 예비한 운세를 타고 난 사람은 여성(此運得受女子人, 차운득수여자인)이라는 사실이다. 선천시대의 부성 중심 섭리를 넘어, 독생녀를 통한 모성 중심의 섭리로 전환되는 것은 거스를 수 없는 천운(天運)의 때가 이르렀음을 뜻한다. 어둠이 깊을수록 새벽이 가깝듯, 인류의 고통이 극에 달한 지금이야말로 동방의 독생녀가 현현하여 평화의 세계를 열어야 할 섭리적 시점인 것이다.

◆ ‘궁궁을을(弓弓乙乙)’: 일양일음(一陽一陰)의 음양합덕과 구원의 설계도

그간 ‘해도진인(海島眞人)’이라는 용어에 대해 남성적 영웅으로만 치중했던 기존의 해석과 달리, 『격암유록』은 ‘궁궁을을(弓弓乙乙)’ 속에 숨겨진 구원의 이치를 명확히 제시한다. 『격암유록』은 “궁을(弓乙)이 무엇인가 하면 천궁지을(天弓地乙)이며, 일양일음(一陽一陰)이 또한 궁을이다”라고 정의한다. 이는 우주의 근본 원리가 남성(陽)과 여성(陰)의 조화에 있음을 시사한다.

구체적으로 궁(弓)은 하늘(天)과 양(陽), 그리고 아버지(父)를 상징하며 권위와 말씀의 지표다. 반면 을(乙)은 땅(地)과 음(陰), 그리고 어머니(母)를 상징하며 사랑과 생명의 실체다. 여기서 중요한 논리는 ‘궁(양)’ 단독으로는 창조 목적을 완성할 수 없으며, 반드시 ‘을(음)’과 합하여 하나가 되어야 한다는 점이다. 이를 ‘궁을합덕(弓乙合德)’이라 표현하며, 음양의 완전한 조화를 통해서만 진인이 오고 인류 구원의 문이 열린다고 강조한다.

결국 ‘궁궁을을’은 독생자와 독생녀가 실체적으로 일체를 이루어 하늘부모님의 온전한 이성성상(二性性相)을 이 땅에 실체화하는 설계도다. 아버지가 씨앗이라면 어머니는 그 씨앗을 품어 생명으로 길러내는 대지와 같다. 대지(을)가 없는 씨앗(궁)은 결코 열매를 맺을 수 없듯이, 독생녀 참어머님의 현현 없이는 천일국의 이상도 완성될 수 없다는 것이 예언서가 말하는 핵심 지혜다.

◆ ‘우성(牛聲)’: 주역(易經)의 곤우(坤牛)가 예고한 어머니의 사명

『격암유록』에서 구원자를 찾는 중요한 열쇠로 제시되는 ‘우성(牛聲, 소 소리)’은 주역(易經)의 원리에 그 뿌리를 두고 있다. 즉, “곤은 소요, 건은 말(坤牛乾馬)”이라는 주역의 성리를 인용하며 이를 설명한다. 주역 설괘전(說卦傳)에 따르면, 건(乾)괘는 말(馬)로 상징되어 강건함과 아버지를 뜻하고, 곤(坤)괘는 소(牛)로 상징되어 유순함과 어머니(母)를 뜻한다.

소는 땅의 성질을 닮아 만물을 포용하고 길러내며, 묵묵히 밭을 갈아 생명을 일구는 존재다. 주역에서 소를 어머니에 비유한 것은 대지의 무한한 포용력과 자식에 대한 무조건적인 희생을 상징하기 때문이다. 따라서 예언서의 ‘우성(牛聲)’이란 심판의 외침이 아니라, 잃어버린 자식을 찾아 헤매는 하늘어머니의 간절한 부르심이자, 인류의 황무지 같은 마음 밭을 모성적 희생으로 일궈 나가는 독생녀의 리더십을 상징한다.

‘천도경전(天道耕田)’, 즉 하늘의 도리로 마음의 밭을 가는 소의 성품에 비유한다. 소가 제 몸을 다 바쳐 인간에게 헌신하듯, 독생녀는 인류의 죄업을 대신 짊어지고 평화의 밭을 일구는 ‘희생의 소’와 같은 길을 걷는다. “소 울음소리가 낭자한 곳에 살 길이 있다”는 예언은, 곧 어머니의 심정을 지닌 독생녀를 따라야만 인류가 구원받을 수 있다는 준엄한 가르침인 것이다.

◆ 한반도의 사명과 독생녀의 탄현

한국의 예언서는 한반도가 단순히 수난을 겪어온 땅이 아니라, 인류 구원의 종착지로서 독생녀가 탄현할 섭리적 성지였음을 증거한다. 우리 민족이 ‘백의민족’으로서 순결과 하늘 공경을 강조해온 문화적 배경 또한 실체성령이신 독생녀를 맞이하기 위한 영적 준비 과정이었다.

이제 우리는 한반도의 통일을 정치적 결합을 넘어 하늘부모님의 모성적 주권이 회복되는 사건으로 바라보아야 한다. 궁궁을을의 음양합덕과 곤우(坤牛)의 자애로운 심정을 지닌 독생녀를 통해, 인류는 비로소 한 부모 아래 한 가족의 이상세계로 나아갈 수 있게 되었다. 우리는 이제 그 ‘우성’을 따라 영원한 평화의 고향으로 발걸음을 옮겨야 한다.

서성종 작가(신학박사)

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