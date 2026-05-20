아스널 22년 만에 EPL 우승…3년 연속 준우승 한 씻었다

잉글랜드 프로축구 아스널이 무려 22년 만에 프리미어리그(EPL) 왕좌로 복귀했다.



2위 맨체스터 시티가 20일(이하 한국시간) 영국 본머스의 바이탈리티 스타디움에서 열린 2025-2026시즌 EPL 37라운드 원정 경기에서 본머스와 1-1 무승부에 그치면서 아스널의 우승이 확정됐다.

아스널은 전날 번리와 홈 경기에서 1-0으로 이겼다. 승점 82점인 아스널과 맨시티의 격차는 4점이어서 주말 열리는 최종 라운드 결과에도 순위는 뒤바뀌지 않는다.



아스널은 아르센 벵거 감독 체제로 전설적인 '무패 우승'을 이룬 2003-2004시즌 이후 22년 만에 정상에 올랐다.



그사이 EPL의 주인은 여러 번 바뀌었다. 첼시가 무너지자 맨체스터 유나이티드가 재부상했고, 그다음엔 맨시티가 왕조를 구축했다. 그사이 레스터 시티가 우승 동화를 쓰기도 했다. 리버풀도 두 번 우승으로 관록을 보여줬다.



그 모든 드라마를 지켜보는 관찰자에 머무르던 아스널은 미켈 아르테타 감독의 지도력, 그리고 최근 3시즌 연속 준우승에 그친 그를 믿고 기다려준 구단 수뇌부의 인내로 값진 우승을 일궈냈다.



아스널은 2022-2023시즌과 2023-2024시즌엔 앞서 달리다가 맨시티에 따라잡혔고, 지난 시즌에는 리버풀에 밀렸다.

이번 시즌에도 막판까지 맨시티와 경쟁을 펼쳤으나 결국 결승선을 먼저 넘었다.



번리전 승리 뒤 "내일 몇 시간 동안 본머스의 열렬할 팬이 되겠다"고 했던 아르테타 감독은 친구인 안도니 이라올라 본머스 감독으로부터 최고의 선물을 받았다.



본머스는 전반 39분 신예 엘리 주니오르 크루피의 오른발 감아차기 슈팅이 맨시티 골대를 찔렀다.

무기력해 보였던 맨시티는 후반 추가시간에 돌입하고서 4분 뒤에야 엘링 홀란의 골로 동점을 만들었다.



맨시티의 추가 득점이 나오기엔 너무 늦은 시점이었다. 아스널 홈인 에미레이츠 스타디움 인근의 술집과 거리는 환호성으로 들썩였다.

아르테타 감독은 이번 우승으로 스페인 출신 감독으로서 처음 잉글랜드 정상을 밟는 새 역사를 썼다.



아스널은 잉글랜드 최상위 리그 우승 횟수를 14회로 늘렸다. 공동 1위(20회) 맨유와 리버풀에 이은 3위다.



아스널은 25일 0시 크리스털 팰리스를 상대로 최종 라운드 원정 경기를 치른다.

이어 31일 1시에는 파리 생제르맹(PSG·프랑스)과의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전에서 '더블'(2관왕)에 도전한다.



한편, 페프 과르디올라 감독은 7번째 리그 우승을 이루지 못한 채 맨시티를 떠날 가능성이 커졌다.



이 경기에 앞서 과르디올라 감독과 맨시티가 올 시즌을 끝으로 결별한다는 보도가 나왔다.



맨시티는 올 시즌 리그컵과 FA컵에서 우승했다. UCL에서는 16강 탈락했다.

<연합>

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