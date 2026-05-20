서울 지하철, 가장 붐비는 출근길은 월요일 아닌 화요일 아침

서울 지하철은 '월요일 출근길이 가장 붐빈다'는 일반적인 인식과 달리, 출근 시간대는 화요일 아침이 가장 혼잡한 것으로 나타났다.



20일 연합뉴스가 서울교통공사를 통해 확인한 서울 지하철 작년 승하차 인원 분석 데이터에 따르면 출근 시간대인 오전 7∼9시 이용객은 화요일이 약 190만명으로 주중 가장 많았다. 같은 시간대 월요일과 수요일은 188만명으로 비슷하게 뒤를 이었다.



다만 주중(월∼금요일) 요일별 차이는 그리 크지 않았다. 목요일 185만명, 금요일 176만명으로, 가장 많은 화요일과 비교해도 격차가 10% 이내였다.



퇴근 시간대인 오후 5∼7시 지하철 승하차 인원은 금요일이 203만명으로 가장 많았다. 이어 수요일 196만명, 목요일 194만명, 화요일 193만명 순이었다.



한낮인 정오부터 오후 2시 사이 승하차 인원은 토요일이 109만명으로 가장 많았다. 이어 금요일 91만명, 수요일과 목요일 85만명, 화요일 83만명, 월요일 82만명, 일요일 80만명 순이었다.

일간 전체 승하차 인원이 가장 많은 요일은 평일 통근 수요와 주말을 앞두고 여가를 위한 이동 수요가 겹치는 금요일이었다.



각 요일의 평균 승객을 전체 일평균 승객으로 나눈 변동계수는 금요일이 117.4로 가장 높았다. 금요일에 승객이 전체 평균 대비 17.4%가량 더 많다는 의미다.



요일별 변동계수는 월∼목요일 모두 110∼115로 큰 차이가 없었고, 토요일 85, 일요일 61.3으로 주말에 승객이 적은 것으로 나타났다.



시내 도로 교통 정체는 월요일 출근 시간대와 금요일 퇴근 시간대에 특히 심한 것으로 나타났다. 서울시 교통정보시스템(TOPIS) '2025년 연간 통행속도 보고서'에 따르면 금요일 오후 5∼7시 차량 평균 통행 속도가 시속 18㎞로 가장 느렸다. 평일 오전 7∼9시대에는 월요일이 시속 22㎞로 가장 낮았고, 화요일 시속 22.4㎞, 수요일 시속 22.6㎞ 순이었다.



서울교통공사는 향후 지하철 이용 수요에 기반한 시간대·요일별 승하차 데이터를 분석해 서비스를 개선할 방침이다.



마해근 서울교통공사 영업본부장은 "지난해 지하철 승하차 인원 데이터를 분석한 결과 시민들이 체감하는 혼잡과 실제 이용 데이터 사이에는 차이가 있는 것으로 나타났다"며 "앞으로도 데이터 기반 분석을 통해 시민 이동 특성에 맞는 수송 서비스를 강화하겠다"고 말했다.

<연합>

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