종합특검, ‘관저 이전 의혹’ 김대기 등 영장

2차 종합특별검사팀(특검 권창영)이 윤석열정부 ‘관저 이전 의혹’ 관련 핵심 인물인 김대기 전 대통령실 비서실장 등에 대해 구속영장을 무더기로 청구했다.

김대기 전 대통령 비서실장이 지난 15일 오전 윤석열 정부의 대통령실 및 관저 이전 특혜 의혹 관련 피의자 조사를 받기 위해 경기 과천 2차 종합특검 사무실로 출석하고 있다. 뉴스1

종합특검은 19일 김 전 실장, 윤재순 전 대통령실 총무비서관, 김오진 전 국토교통부 제1차관에 대해 ‘관저 이전 시 예산 불법 전용 혐의’로 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 종합특검은 “그동안의 수사를 통해 관련 부처의 반발이 있었음에도 불구하고 피의자들의 지시에 따라 대통령 관저와 무관한 행정안전부 정부청사관리본부의 예산이 불법 전용된 사실을 확인했다”며 “범죄의 중대성, 증거인멸의 우려, 추가 수사의 필요성 등을 종합적으로 고려해 구속영장을 청구했다”고 설명했다. 관저 이전 특혜 의혹은 종합건설업 면허가 없는 건설업체 21그램이 2022년 윤석열 전 대통령 취임 후 대통령관저를 서울 한남동으로 옮기는 과정에서 이전·증축 공사 수의계약 등 특혜를 받았다는 내용이 골자다. 종합특검이 수사 개시 후 처음으로 구속영장을 청구한 이은우 전 한국정책방송원(KTV) 원장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 21일 오전 10시 서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사 심리로 열릴 예정이다.



종합특검은 이날 김명수 전 합참의장에게 내란중요임무종사 등 혐의 피의자 조사를 위해 27일 출석을 요구했다고 밝혔다.



김 전 의장은 12·3 비상계엄 선포 이후 합참 지휘통제실에서 군이 국회 등에 투입되는 상황을 지켜보고도 계엄사령부를 함께 구성하는 등 내란에 가담한 혐의를 받는다. 종합특검은 이날 이진우 전 육군수도방위사령관도 군형법상 반란 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 24일 1차 수사 기간이 만료되는 종합특검은 수사 기간을 한 차례 연장해 조사를 이어갈 방침이다. 종합특검은 30일씩 두 차례 연장해 최대 150일간 수사할 수 있다.

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