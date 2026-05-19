전은수 민주당 충남 아산을 후보 “24시간 소아응급진료센터 구축 최우선 현안” [6·3 지방선거]

아이들을 가르치던 교사, 시민의 권리를 변호하던 변호사, ‘이재명 대통령의 입’으로 일했던 청와대 대변인을 거쳐 이제는 국회 입성을 노리는 더불어민주당 전은수 충남 아산을 국회의원 보궐선거 후보. 민주당은 강훈식 대통령 비서실장이 내리 3선을 했던 아산을에 전 후보를 전략공천했다. 아산을은 삼성전자·삼성디스플레이·현대자동차 등 대기업 근로자와 젊은층 유권자가 많은 지역으로, 민주당 지지세가 비교적 강한 곳으로 꼽힌다.

6·3 재보궐선거에서 충남 아산을 더불어민주당 전은수 후보가 19일 출마 이유를 밝히고 있다. 전은수 후보 선거캠프 제공

전 후보는 19일 세계일보와 서면 인터뷰에서 아산을 출마 결심 이유에 대해 “이재명 정부의 성공을 위해 아산을 확실히 도약시켜 달라는 당의 간곡하고 엄중한 요청이 있었다”고 강조했다. 아산에 연고가 없다는 지적에는 “낡은 연고주의는 지역의 기득권을 지킬 순 있어도 아산의 더 큰 미래를 열 수는 없다고 생각한다”며 “연고가 얕다는 것은 반대로 얽혀 있는 이해관계나 정치적 부채가 전혀 없다는 뜻”이라고 목소리를 높였다. 강 비서실장은 전 후보에게 “겸손한 자세로 시민들의 지혜를 구하라”고 당부했다고 한다.

전 후보는 당선되면 가장 먼저 해결하고 싶은 지역 현안에 대해선 ‘24시간 365일 소아응급진료센터’라고 밝혔다. 지난 어린이날 민주당에서도 이번 6·3 지방선거 핵심 공약으로 ‘소아의료 24시간 지역 책임체계 구축’을 발표한 만큼, 정책 실현을 위한 당 차원의 강력한 의지와 전폭적인 예산 지원이 이미 준비돼 있다고 자신했다.

―아산을 출마 결심 이유는.

“이재명 정부의 성공을 위해 아산을 확실히 도약시켜 달라는 당의 간곡하고 엄중한 요청이 있었다. 이번 보궐선거는 강훈식 전 의원의 대통령 비서실장 임명으로 치러지는 만큼, 단 하루도 행정 공백이 길어져서는 안 된다는 절박함이 컸다. 당에서는 국정 운영의 흐름을 이해하고 곧바로 예산을 끌어올 수 있는 실력 있는 인물이 절실했고, 제가 그 부름을 받게 됐다. 과거 교사로서 아이들을 가르치고 변호사로서 억울한 이웃을 대변하며 느꼈던 그 절실한 마음들을 이제는 정책과 예산이라는 실질적인 도구로 아산의 내일을 위해 쏟아 붓고자 한다.”

―강훈식 비서실장 지역구로 부담되는 부분도 있겠다..

“강 실장이 아산 발전을 위해 이뤄놓은 훌륭한 성과들을 계승하면서, 그 이상의 도약을 만들어내야 한다는 무거운 책임감을 느낀다. 하지만 부담감에 머물지 않고, 그 탄탄한 기반 위에 저만의 새로운 성장 동력을 달아 아산을 확고한 ‘충청 경제수도’로 완성하겠다는 의지가 더 크다. 강 실장도 겸손한 자세로 시민들의 지혜를 구하라고 당부한 만큼, 가장 낮은 곳에서부터 소통하며 아산의 자부심을 키워나가겠다.”

―아산 연고가 없다는 점은 약점으로 손꼽힌다.

“낡은 연고주의는 지역의 기득권을 지킬 순 있어도 아산의 더 큰 미래를 열 수는 없다고 생각한다. 연고가 얕다는 것은 반대로 얽혀 있는 이해관계나 정치적 부채가 전혀 없어, 오직 시민만을 바라보고 눈치 보지 않고 일할 수 있다는 뜻이기도 하다. 과거의 인연보다 중요한 것은 당장 내일 아산에 필요한 예산을 가져올 ‘실력’이 아닌가. 압도적인 실력과 정성으로 시민의 삶을 챙기겠다. 현장에서 만난 아산 시민분들께서 보내주시는 따뜻한 환대와 격려에 매일 깊은 감동을 느끼고 있다. 더욱 낮은 자세로 정성을 다해 시민 한 분 한 분의 말씀을 경청하려 한다.”

6·3 재보궐선거에서 충남 아산을 더불어민주당 전은수 후보가 19일 출마 이유를 밝히고 있다. 전은수 후보 선거캠프 제공

―청와대 출신이라는 점에 대해 기대와 우려가 동시에 있다.

“기대하시는 부분은 아마 국정 최전선에서 다져진 정책 추진력과 예산 확보일 것이다. 반면 ‘현장과 동떨어진 정치를 하지 않을까’ 하는 우려도 있으실 텐데, 제 삶의 뿌리는 늘 평범한 이웃들의 현장에 있었다고 말씀드리고 싶다. 교단에서 아이들과 함께하고 법정에서 시민의 권리를 지켰던 경험은 제 정치의 나침반이다. 청와대에서 배운 국정 운영의 노하우를 오직 아산 시민의 팍팍한 삶을 해결하는 도구로만 철저히 사용하겠다. 중앙의 힘을 지역의 현안 해결로 연결하는 든든한 가교가 되겠다.”

―후보만의 경쟁력은 무엇인가.

“교육 현장의 갈등을 조율하고 법률 전문가로서 치열하게 다퉜으며, 청와대 대변인으로서 국정의 큰 흐름을 직접 다뤘다. 복잡한 이해관계를 풀어내고 실질적인 결과물을 만들어내는 능력만큼은 누구보다 확실하게 단련했다. 당장 내일부터 현안 사업들을 막힘없이 추진할 준비가 끝난 검증된 실력파라는 점을 말씀드리고 싶다.”

―가장 먼저 해결하고 싶은 지역 현안.

“아산의 미래인 아이들의 생명과 건강을 지키기 위한 ‘24시간 365일 소아응급진료센터’ 구축이다. 밤새 아이가 아플 때 발을 동동 굴러야 하는 부모님들의 애타는 마음을 가장 먼저 보듬고 싶다. 다행히 지난 어린이날 우리 더불어민주당에서도 이번 선거의 핵심 공약으로 소아의료 24시간 지역 책임체계 구축을 발표했다. 이는 곧 정책 실현을 위한 당 차원의 강력한 의지와 전폭적인 예산 지원이 이미 준비되어 있다는 뜻이다. 중앙 정부의 행정 프로세스를 꿰뚫고 있는 저의 실무 네트워크에 민주당의 든든한 지원을 결합하여, 아산에 꼭 필요한 이 의료 인프라를 그 누구보다 신속하고 확실하게 확보하겠다.”

―아산은 첨단산업 중심 도시. 미래 먹거리는?

“아산의 미래는 기존의 강력한 제조 기반에 인공지능 전환, 즉 ‘AX’ 를 완벽하게 이식하는 데 있다. 단순한 생산 기지를 넘어, 아산을 인공지능 융합 생태계가 살아 움직이는 정부 선정 10대 창업도시로 도약시키겠다. 그렇게 되면 아산은 대기업과 혁신 스타트업들이 시너지를 내며 새로운 부가가치를 창출하는 역동적인 혁신 도시가 될 것이다. 양질의 일자리가 청년들을 불러 모으는 진정한 ‘충청 경제수도"가 제가 그리는 아산의 청사진이다.”

―현장에서 가장 많이 들은 민원.

“아산이 다 좋은데, 주말에 가족과 함께 쉴 공간이 부족하다는 말씀과 의료 시설에 대한 아쉬움을 가장 많이 들었다. 시민들께서 간절히 원하시는 대형 복합 문화 쇼핑몰 유치와 소아응급진료센터 구축은 단순한 편의 시설이 아니라 아산의 정주 여건을 획기적으로 개선하기 위한 필수 과제다. 멀리 타 지역으로 나가지 않아도 아산 안에서 수준 높은 문화와 안전한 의료 혜택을 누리실 수 있도록 속도감 있게 추진하겠다.”

―‘인간 전은수’를 가장 잘 설명하는 단어

“도전과 성장. 제 삶은 안주하기보다 끊임없이 부딪히고 배우며 성장해온 시간이었다. 매일 주어진 환경에서 성실하게 일하며, 변화가 필요한 순간에는 주저하지 않고 도전해 왔다. 저는 정치가 거창한 꿈을 설파하는 것이 아니라, 매일 성실히 노력하며 시민과 함께 성숙해가는 과정이라 믿는다. 아산과 전은수가 함께 성장하는 모습을 보여드리도록 노력하겠다. 모든 세대가 공감할 수 있는 성실한 도전자의 자세로 아산의 내일을 열겠다.”

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