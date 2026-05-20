메타 ‘인공지능 안경’ 2종 국내 상륙

메타가 글로벌 아이웨어 기업 에실로룩소티카와 AI 글래스 2종을 출시한다고 19일 밝혔다.

가수 '제니'가 착용한 '레이밴 메타 웨이페어러'. 메타코리아 제공

메타가 선보이는 AI 글래스는 레이밴 메타와 오클리 메타로 오는 25일 국내 공식 출시된다. 레이밴 메타는 블랙핑크 제니가 글로벌 앰버서더로 발탁돼 브랜드와 제품에 대한 관심이 높아지고 있다. 이번에 출시되는 레이밴 메타 젠2는 웨이페어러, 스카일러, 헤드라이너로 구성된다. 레이밴 메타 젠2는 최대 8시간까지 사용할 수 있는 배터리 성능과 1200만화소 초광각 카메라를 기반으로 3K 울트라 고화질(HD) 사진과 영상을 촬영할 수 있다.



오클리 메타는 퍼포먼스 라인의 뱅가드와 라이프스타일 라인의 HSTN 두 가지 스타일로 출시된다. 오클리 메타 뱅가드는 오클리만의 시그니처 프리즘 렌즈 기술, 1200만화소 초광각 카메라, 노이즈 저감 기능을 탑재했다.



오클리 메타 HSTN은 3K 울트라 HD 카메라와 오픈 이어 스피커를 탑재했고 일부 모델에는 오클리 프리즘 기술이 적용됐다. 김진아 메타코리아 대표는 “AI 글래스는 실시간으로 사용자의 상황과 맥락을 이해할 수 있다는 점에서 이를 구현하기에 가장 이상적인 디바이스”라고 말했다.

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