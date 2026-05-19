'안성 개발 의혹' 수사받던 민간 사업자 사망…검찰 "유감"

경기 안성시 가율·당목지구 개발사업과 관련해 횡령과 뇌물공여 등 혐의로 검찰 수사를 받던 사건 관계자가 숨졌다.
19일 법조계 등에 따르면 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령) 및 뇌물공여 등 혐의를 받는 민간 사업자 A씨가 지난 11일 경기 광주시에 주차된 차 안에서 사망한 채 발견됐다.
경찰은 외부 침입 흔적이 없는 점과 현장 정황증거 등을 토대로 A씨가 스스로 목숨을 끊은 것으로 보고 있다.
그는 수원지검 평택지청이 수사 중인 안성시 가율·당목지구 개발 관련 비리 사건 피의자로, 시 관계자에게 금품을 건넨 혐의로 수사받고 있었던 것으로 파악됐다.
앞서 검찰은 이 사건과 관련해 지난달 29∼30일 안성시청 도시경제국장실·첨단산업과·도시정책과 사무실 및 일부 공무원 자택, A씨의 자택과 사무실 등을 대상으로 압수수색을 벌였다.
또 이달 15일 안성시 공무원 2명을 소환조사하고 다수의 전현직 공무원의 인사기록 카드를 요청해 제공받는 등 수사를 확대하고 있는 것으로 전해졌다.
압수수색 이후 A씨가 숨진 채 발견되기 전까지 A씨에 대한 소환조사가 이뤄졌는지는 확인되지 않았다.
대검찰청 관계자는 "수사받던 사건 관계자가 사망해 유감"이라며 "다만 수사 과정에서 불법적인 사항은 확인되지 않았다"고 설명했다. 구체적인 혐의나 향후 수사 계획 등 세부 사항에 대해서는 말을 아꼈다.
안성 가율·당목지구 개발사업은 안성시 죽산면 일대에 대규모 복합물류센터 등을 조성하는 민간·자체 개발 사업이다.
지난해 8월 안성시 고시에 따르면 해당 부지에는 7만7천여㎡ 규모의 산업유통지구가 조성될 전망이다.
한편 개발 비리 의혹과 관련해 시 관계자는 "사실관계 확인이 우선인 만큼 관련 자료 제출 등 수사에 적극 협조하고 있다"며 "수사와 별도로 현재 추진 중인 주요 정책과 업무는 차질 없이 진행되도록 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
<연합>
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