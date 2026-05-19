“안 갚을 애 아니다”…이경실, 정선희 힘들 때 하루 만에 3억5천 마련해줘

코미디언 이경실이 후배 정선희가 경제적으로 어려움을 겪던 당시 동료들과 함께 도움의 손길을 건넸던 사연을 공개했다.

이경실은 지난 18일 방송된 MBN ‘바디인사이트’에 출연, 정선희가 힘들었던 시절을 언급했다. 다잇 정선희는 2008년 남편 고(故) 안재환 사망 이후 집이 경매 위기에 놓이는 등 어려움을 겪었던 것으로 알려졌다.

MBN ‘바디인사이트’ 방송화면 캡처

이경실은 “‘선희 좀 살려야 한다’는 마음이었다”며 “먼저 내가 어느 정도 내고, 선희가 안 갚을 애가 아니니 일단 힘을 합쳐 해결을 해보자고 후배들에게 직접 연락했다.했다. 그렇게 해서 돈이 빠르게 모였 다”고 설명했다.

당시 동료 연예인들이 십시일반 힘을 보태 하루 만에 약 3억5000만원이 마련됐다. 이경실은 “누가 얼마를 냈는지는 중요하지 않았다. 다들 선희를 도와야 한다는 마음 하나였다”고 말했다.

MBN ‘바디인사이트’ 방송화면 캡처

이어 “그 돈이 해결 안 됐으면 지금 선희가 살고 있는 집이 날아가서 인생이 더 힘들어졌을 것”이라며 “그건 선희 잘못이 아니니까 일단 우리가 이것부터 해결해주자고 해서 다음 날 해결을 봤다”고 이야기했다.

정선희 역시 과거 여러 방송을 통해 당시를 떠올리며 감사함을 전한 바 있다. 그는 “그 돈을 갚아야 한다는 책임감 때문에라도 버틸 수 있었다”며 “다 놓고 싶었던 순간에도 ‘빚 갚고 죽자’는 생각으로 버텼다”고 털어놨다.

또한 “아직도 몇몇 선배는 계좌번호를 알려주지 않고 있다”며 “이제는 꼭 갚고 싶다”고 말하기도 했다.

MBN ‘바디인사이트’ 방송화면 캡처

정선희는 2007년 배우 고(故) 안재환과 결혼했지만 이듬해 사별했다. 이후 활동 중단과 악성 루머, 경제적 부담 등이 겹치며 힘든 시간을 보낸 것으로 알려졌다.

방송 이후 누리꾼들은 “진짜 어려울 때 도와준 사람이 평생 은인”, “의리가 느껴진다”, “이경실의 행동력이 대단하다” 등의 반응을 보였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지