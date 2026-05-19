송일국, '중2' 삼둥이 사춘기 근황 전했다 "키는 186·183·180㎝"

배우 송일국이 중학교 2학년이 된 삼둥이 아들 대한·민국·만세의 사춘기 근황을 전했다.

19일 오전 방송된 KBS 1TV '아침마당'에 출연한 송일국은 "아이들이 '중2병' 시기에 접어들어 어디로 튈지 모른다"며 육아 고충을 털어놨다.

특히 송일국은 "민국이가 특히 예민하다. 방송에서 제 이야기를 하지 말라고 하더라"며 "아이들이 사춘기가 되니 내가 알던 아이들이 사라지고 모르는 아이들이 온 것 같다"고 웃지 못할 상황을 전했다.

성장한 삼둥이의 키도 공개했다.

송일국은 "대한이가 186㎝, 민국이가 183㎝, 만세가 180㎝로 모두 저보다 크다"고 밝혀 주위를 놀라게 했다.

함께 출연한 배우 오만석은 "아이들이 공연장을 찾았는데 마치 농구단이 온 줄 알았다"고 거들었다.

송일국은 "아이들을 통해 과거 어머니께 했던 모습들을 다시 보게 된다"며 "내가 지은 죄가 많아 3배로 돌려받고 있다는 생각에 요즘 어머니께 더 자주 연락드린다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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