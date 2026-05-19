KT, 국방 시스템에 양자내성암호 전격 적용…국가 사이버 안보 강화

KT가 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하는 ‘2026년 양자내성암호 시범전환 지원사업’에 참여해 국방 주요 시스템에 ‘양자내성암호(PQC)’를 적용한다고 19일 밝혔다.

KT가 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하는 ‘2026년 양자내성암호 시범전환 지원사업’에 참여해 국방 주요 시스템에 ‘양자내성암호(PQC)’를 적용한다고 19일 밝혔다. KT 제공

이번 사업은 양자컴퓨팅 기술의 급격한 발전에 따른 보안 위협에 선제 대응하는 취지다. 양자컴퓨팅 기술 발전에 따른 기존 공개키 암호체계의 구조적 한계 보완, 미래 양자 공격에도 안전한 암호 기술의 국가 핵심 인프라 적용·검증이 목표다.

PQC는 격자 기반 문제나 다변수·다항식 문제 등 양자컴퓨터로도 풀기 어려운 수학적 난제를 기반으로 설계된 차세대 암호 기술이다. 기존 암호체계가 양자컴퓨터에 의해 무력화될 수 있다는 우려가 커지면서, 전 세계 주요국 정부와 통신업계를 중심으로 양자내성암호로의 전환이 가속화되는 추세다.

KT는 (주)대영에스텍, (주)이에스이와 컨소시엄을 구성했으며, 국방부와 육군정보통신학교를 대상으로 프로젝트를 진행한다. 실제 전장 환경에서의 보안 성능과 최적의 적용성을 꼼꼼히 검증할 예정이다. 이를 바탕으로 국방 분야뿐만 아니라 공공과 민간 영역까지 PQC 적용을 확대하고, 글로벌 보안 기준에 부합하는 차세대 보안 서비스 모델 개발도 지속 추진할 방침이다.

KT 관계자는 “양자내성암호는 다가올 양자컴퓨팅 시대에 대비한 국가 사이버 안보의 핵심 기술”이라며 “국방 분야 시범사업 수행을 통해 대한민국 통신과 보안 기술의 신뢰성을 높이고 안전한 AX 환경 구축에 앞장설 것”이라고 말했다.

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