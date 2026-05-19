티웨이항공, 인천∼사가 프로모션…日 소도시 수요 겨냥

티웨이항공은 오는 31일까지 일본 사가현과 함께 인천~사가 노선 공동 프로모션을 진행한다고 19일 밝혔다.

탑승 기간은 6월1일부터 8월31일까지다. 인천∼사가 노선은 티웨이항공이 국내 항공사 중 유일하게 직항 노선으로 운영 중이다. 비행시간은 약 1시간40분 소요된다.

티웨이항공의 인천∼사가 노선 프로모션 이미지. 티웨이항공 제공

주 4회(월·수·금·일) 일정으로 인천국제공항에서 오전 8시10분쯤 출발해 일본 규슈 사가국제공항에 오전 9시40분(현지시간)쯤 도착한다. 귀국편은 일본에서 오전 10시40분쯤(현지시간) 출발해 인천국제공항에 오후 12시15분쯤 도착하는 일정이다.

선착순 특가 이벤트와 함께 항공권 예매 시 할인코드 ‘MAY26’을 입력하면 최대 10%까지 즉시 할인이 적용된다. 여기에 결제 금액별 최대 5만원 추가 할인 쿠폰을 제공해 할인코드와 중복으로 사용할 수 있다. 사가현 공동 프로모션에 대한 할인 및 자세한 정보는 티웨이항공 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

사가현은 일본 규슈 지역에 있는 소도시로 온천, 전통 거리, 자연경관이 어우러진 여행지다. 특산물로는 장어와 두부, 해산물, 사케(니혼슈) 등이 유명하며, 여유로운 일정으로 규슈의 숨은 명소를 경험할 수 있어 최근 개별 여행객과 소도시 여행을 선호하는 고객들 사이에서 주목받고 있다고 티웨이항공은 설명했다.

또 티웨이항공은 홈페이지 신규 회원 가입 시 제공되는 웰컴 쿠폰팩을 비롯해 발권 수수료 면제, 특가 소식 알림 서비스, 회원 전용 할인코드 제공 등 다양한 회원 혜택도 운영하고 있다.

한편 티웨이항공은 최근 주주총회를 통해 트리니티항공으로 상호명을 변경했다. 국내외 관계기관 승인 완료되면 이름을 바꿔 운항할 예정이다.

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