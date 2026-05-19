서경덕 “‘대군부인’ 역사왜곡 논란, 중국 동북공정 빌미 줬다”

최근 종영한 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’을 둘러싼 역사 왜곡 논란이 이어지는 가운데, 서경덕 성신여대 교수가 “중국 동북공정에 빌미를 제공할 수 있다”며 우려를 나타냈다.

서 교수는 19일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “‘21세기 대군부인’ 역사 왜곡 논란이 커지고 있어 매우 우려스러운 상황”이라며 “이번 논란의 가장 큰 문제는 중국 동북공정에 빌미를 제공했다는 점”이라고 지적했다.

그는 “이제 한국 드라마와 영화는 국내 시청자만 보는 콘텐츠가 아니다”라며 “글로벌 OTT를 통해 전 세계 시청자들이 함께 보는 역사물이라면 정확한 고증은 물론 주변국의 역사 왜곡 상황까지 면밀하게 고려해야 한다. 이 부분을 놓친 것이 가장 뼈아프다”고 덧붙였다.

MBC ‘21세기 대군부인’. MBC

논란은 지난 15일 방송된 11회에서 불거졌다. 극 중 이안대군의 즉위식 장면에서 자주국 군주를 향한 표현인 ‘만세’ 대신 제후국에서 사용하는 ‘천세’가 등장했고, 황제의 상징인 십이면류관 대신 제후가 사용하는 구류면류관이 등장해 시청자들의 비판이 이어졌다. 여기에 일부 장면에서 중국식 다도 예법이 등장해 “조선이 중국의 속국처럼 묘사됐다”는 지적이 나왔다.

특히 온라인에서는 중국의 동북공정과 연결짓는 반응도 이어졌다. 서 교수 역시 “현재 중화권 온라인 커뮤니티와 SNS에서도 관련 논란이 확산하고 있다”며 우려를 드러냈다.

서 교수는 끝으로 “과거 SBS ‘조선구마사’ 논란도 있었던 만큼 이번 일을 계기로 역사 콘텐츠 제작 시스템 전반을 점검해야 한다”며 “앞으로는 이런 일이 재발하지 않도록 각별한 주의를 기울여야 한다”고 강조했다.

비판 여론이 커지자 제작진은 공식 홈페이지를 통해 사과문을 발표했다. 제작진은 “세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드린다”며 “조선의 예법이 역사 속에서 어떻게 변화했는지 세심하게 살피지 못해 발생한 사안”이라고 설명했다.

이어 “재방송과 주문형비디오(VOD), OTT 서비스에서는 해당 장면의 오디오와 자막을 수정하겠다”고 밝혔다.

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