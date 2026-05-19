여수세계섬박람회 입장권 판매 확대…5월말까지 30% 할인

2026여수세계섬박람회 조직위원회가 입장권 판매처를 확대하고 온라인 예매 채널을 강화하는 등 관람객 접근성 높이기에 나섰다.

여수세계섬박람회 조직위원회는 기존 조직위 사무실에서만 가능했던 오프라인 입장권 판매를 NH농협은행 여수시지부와 여수시청 출장소까지 확대 운영한다고 19일 밝혔다.

여수세계섬박람회 입장권. 섬박람회 조직위 제공

이에 따라 시민과 관광객들은 보다 가까운 곳에서 편리하게 입장권을 구매할 수 있게 됐다.

온라인 판매 채널도 대폭 확대됐다. 입장권은 놀(옛 야놀자), 놀티켓(옛 인터파크), 놀이의 발견, 트립닷컴, 카카오톡 예약하기 등을 통해 예매할 수 있어 전국 어디서나 손쉽게 구매가 가능하다.

조직위는 현재 진행 중인 2차 사전 할인 기간을 오는 5월 31일까지 운영한다. 이 기간 입장권을 예매하면 정상가 대비 30% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

이어 오는 6월부터 박람회 개막 전까지는 20% 할인 혜택이 적용되는 3차 사전 할인도 진행할 예정이다.

김종기 조직위 사무총장은 “오프라인 판매처 확대와 온라인 플랫폼 강화를 통해 시민과 관광객들의 입장권 구매 편의를 높였다”며 “많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

한편 2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 내년 9월 5일부터 11월 4일까지 61일간 여수 돌산 진모지구와 여수세계박람회장, 개도·금오도 일원에서 열린다.

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