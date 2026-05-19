스타벅스, 5·18에 ‘탱크데이’… 민주화운동 폄훼 마케팅 논란

제46주년 5·18 광주민주화운동 기념일에 진행한 스타벅스코리아의 텀블러 할인 이벤트가 ‘탱크데이’이라는 이름에서부터 박종철 열사 고문치사 사건을 연상케 하는 ‘책상에 탁’이라는 문구까지, 5·18 민주화운동 폄훼 논란에 휩싸였다. 이재명 대통령까지 “저질 장사치의 비인간적 막장 행태”라며 직격하면서 정용진 신세계그룹 회장은 스타벅스코리아 대표를 경질했다.



18일 유통업계에 따르면 스타벅스코리아는 5·18 광주민주화운동 기념일인 이날을 탱크데이로 표현하며 ‘책상에 탁’이라는 문구로 텀블러 제품을 홍보했다. ‘탱크’라는 이름의 텀블러 세트를 10% 또는 21% 할인된 가격으로 판매한다는 의미였지만, 홍보 포스터에 탱크데이와 ‘5월18일’ 날짜를 나란히 쓰면서 논란이 불거졌다.

스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 이벤트. 스타벅스 홈페이지 캡처

특히 온라인상에선 ‘책상에 탁’이라는 문구가 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 강민창 치안본부장이 ‘책상을 탁 치니 억 하고 쓰러졌다’고 거짓 해명을 했던 일을 연상시킨다는 비판이 이어졌다. 탱크라는 이름 또한 ‘일간베스트 저장소(일베)’ 등 온라인 극우 커뮤니티에서 전두환 전 대통령을 지칭하는 ‘탱크’를 활용한 것 아니냐는 지적이 나왔다.



이 대통령은 이날 스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 논란과 관련해 엑스(X)에 올린 글에서 “대한민국 공동체와 기본적 인권·민주의 가치를 부정하는 저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다”고 맹비판했다. 이 대통령은 이어 “그 날(5·18) 억울하게 죽어간 생명이 대체 몇이고, 그로 인한 정의와 역사의 훼손이 얼마나 엄혹한데 무슨 억하심정으로 이런 짓을 저질렀는가”라며 “마땅히 그에 상응하는 도덕적, 행정적, 법적, 정치적 책임이 주어져야 할 것”이라고 규탄했다.



논란이 일자 스타벅스코리아는 해당 이벤트를 중지하고 “대한민국 민주화를 앞장섰던 모든 분들께 깊은 사죄의 말씀을 드린다”고 사과했다. 이후 신세계그룹은 정 회장이 이번 논란의 책임을 물어 손정현 스타벅스코리아 대표에게 해임을 통보하는 한편, 관련 직원 모두에 대한 징계 절차에 착수할 계획이라고 밝혔다.

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