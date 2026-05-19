실미도 부대원 4명 유해 발굴 [김태훈의 의미 또는 재미]

실미도는 인천국제공항이 있는 영종도 서남쪽에 위치한 작은 섬이다. 오늘날 한국인들 사이에선 강우석 감독, 안성기·설경구 주연의 영화 ‘실미도’(2003)로 유명하다. 올해 개봉한 영화 ‘왕과 사는 남자’(왕사남)가 1000만명을 훌쩍 넘긴 1700만명 가까이 관람해 문화계에서 큰 화제가 됐다. 그런데 흥행 대박과 동의어로 통하는 이른바 ‘1000만 관객’ 영화의 원조가 바로 ‘실미도’다. 2003년 12월 크리스마스 이브 개봉 후 누적 관객이 1100만명 이상을 기록했다. 지금으로부터 약 23년 전의 일인데, 당시로서는 정말 경이로운 흥행 실적이 아닐 수 없었다.

지난 2005년 10월 실미도 부대원 매장 추정지인 경기 고양 벽제시립묘지에서 발굴된 유해가 유족의 오열 속에 운구되고 있다. 세계일보 자료사진

영화 ‘실미도’ 시사회는 흥미롭게도 서울 서초구 대검찰청 청사에서 열렸다. 당시는 노무현정부 출범 초기였다. ‘실미도’는 딱히 공산주의를 미화한 작품은 아니었다. 그저 남북 분단의 현실 속에서 ‘반공’ 이데올로기 아래 희생된 이들의 복권을 시도했을 뿐이다. 그런데도 보수 단체는 “영화 속에 삽입된 북한군 군가(軍歌)가 북한을 찬양하는 내용”이라며 제작진을 국가보안법 위반 혐의로 검찰에 고발했다. 이듬해인 2004년 서울중앙지검 공안부는 “자유민주주의 질서를 위태롭게 할 위험이 없다”며 무혐의 처분을 내렸다. 공안 검사들도 지켜보는 가운데 검찰청사에서 진행된 영화 시사회가 일정한 영향을 미친 것 아닌지 추론할 뿐이다.

박정희정부 시절인 1968년 4월 창설된 일명 ‘실미도 부대’는 공군 소속이었다. 북한 무장 공비들의 서울 침투에 대한 보복 차원에서 ‘평양에 잠입할 부대를 만들라’는 지시가 내려진 데 따른 조치였다. 이 특수 부대의 훈련은 실미도에서 이뤄졌는데, 부대원 31명 중 7명이 실전에 투입되기도 전에 숨졌을 만큼 가혹했다. 약 3년 4개월 동안 혹독한 여건 속에서도 살아남은 24명은 1971년 8월 ‘반란’을 일으켰다. 훈련 책임자 등을 살해하고 섬에서 탈출한 뒤 “정부에 처우 개선을 요구하자”며 서울로 향한 것이다. 그들은 버스를 탈취해 오늘날의 동작구 대방동 부근까지 진출했으나 신고를 받고 출동한 군경과 마주쳐 교전을 벌였다. 결국 20명은 현장에서 숨졌고 붙잡힌 4명은 군사재판 끝에 총살형에 처해졌다.

1971년 8월 실미도 사건 당시 군경 관계자들이 서울 동작구 대방동 부근에서 멈춘 버스 안의 실미도 부대원을 이송하고 있다. 이는 실미도에서 북한 침투 작전을 앞두고 혹독한 훈련을 받던 공군 특수부대원 24명이 처우 개선을 요구하며 섬에서 탈출한 뒤 버스를 탈취해 서울 도심으로 진입하려다 군경의 발포로 20명이 숨지고 4명이 체포된 사건이다. 세계일보 자료사진

국방부가 18일 경기 고양 벽제시립묘지에서 실미도 사건으로 사형이 집행된 4명의 유해 발굴을 기원하는 개토제(開土祭)를 개최했다. 1971년 교전 당시 사망한 20명은 지난 2005년 유해를 찾아 장례 절차를 치른 것과 달리 총살을 당한 4명은 유해의 행방이 오리무중이다. 벽제시립묘지는 이들의 암매장 가능성이 있는 여러 장소들 중 하나로 추정된다. 국방부 관계자는 “실미도 사건으로 희생된 고인들의 명복을 빌며, 유가족 분들께 깊은 위로의 말씀을 드린다”고 밝혔다. 이번 유해 발굴 작업에서 부디 4명의 유해를 찾을 수 있기를 간절히 기원한다.

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