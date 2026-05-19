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공공기관 자체감사 평가 한은 등 25곳 ‘최하위’

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배민영 기자 goodpoint@segye.com

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한전·농어촌공사 등 38곳 ‘최우수’

감사원은 18일 올해 공공기관 자체감사활동 심사 결과 한국은행과 한국수출입은행을 포함한 25개 기관이 최하위(D등급) 평가를 받았다고 밝혔다.

 

서울 종로구 감사원의 모습. 남정탁 기자
서울 종로구 감사원의 모습. 남정탁 기자

감사원은 이들 기관에 대해 “내부통제체계 구축 및 감사성과 등이 미흡했다”고 설명했다. 한국방송광고진흥공사, 한국연구재단, 한국재정정보원 등도 D등급을 맞았다. 반면 한국전력과 한국농어촌공사, 한국교통안전공단 및 신용보증기금, 서민금융진흥원, 국립암센터 등 38곳은 자체감사활동 최우수기관(A등급)으로 선정됐다.

한국지역난방공사와 국립공원공단, 한국사회보장정보원은 전년 대비 감사활동 및 실적이 크게 향상돼 ‘자체감사활동 성과향상기관’으로 선정됐다.

감사원은 공공감사에 관한 법률에 따라 매년 상반기 공공기관의 자체감사기구 실적을 심사한 뒤 통상 A등급인 기관들만 공개해 왔다. 그러나 올해부터는 심사 결과의 실효성을 확보하고 투명성을 높이기 위해 A∼D등급에 해당하는 기관을 모두 공개하기로 했다.


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