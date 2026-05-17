[재테크 특집] 연금마스터 PB가 설계한 탄탄한 나의 노후

KB증권이 영업점과 연금자산관리센터를 유기적으로 연계한 통합 연금고객관리 체계를 구축했다고 17일 밝혔다.



고객 맞춤형 일대일 자산관리 서비스를 강화한 결과 KB증권은 최근 3년간 개인형퇴직연금(IRP) 적립금 성장률 1위를 기록했다. 금융감독원 통합연금포털 공시에 따르면 2025년 말 증권업계 기준 KB증권의 IRP 3년 연평균 성장률은 56%로, 업계 평균(38%)을 크게 상회했다. 확정기여형퇴직연금(DC) 부문에서도 성장률 상위 5위에 오르며 연금자산관리 분야에서 경쟁력을 입증하고 있다.

KB증권이 맞춤형 서비스를 강화한 연금고객관리 체계를 구축했다고 밝혔다. KB증권 제공

KB증권의 연금 컨설팅은 고객별 연금자산 구조, 생애주기, 은퇴 시점, 노후 목표 등을 종합적으로 진단하는 데서 출발한다. 이후 ‘연금마스터 PB’가 개인의 재무 상황과 투자 성향에 적합한 맞춤형 연금 솔루션을 제시하고, 사후 관리까지 이어지는 체계적인 관리 서비스를 제공한다. 단기 수익률 제고에 그치지 않고, 중장기 관점에서 안정적인 연금자산 성장을 지원하는 것이 핵심 전략이다. 이를 위해 기존 연금본부를 2026년 연금그룹으로 확대 개편하며 조직 역량을 한층 강화했다. 고난도 연금 이슈에 대해서는 소속 세무사, 노무사, 계리사 등 분야별 전문가가 참여해 심층 컨설팅을 제공한다.

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