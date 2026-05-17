[재테크 특집] 필요한 보장만 ‘쏙’… 2030세대가 반한 보험

보험업계에서 2030세대는 난공불락의 시장으로 통한다. 보험개발원과 보험연구원에 따르면 2023년 기준 20~30대 생명보험 가입률은 최저 49.9% 수준으로, 전 연령대 중 가장 낮았다. 보험 진입 자체가 제한적인 세대라는 점에서, 이들의 선택은 향후 시장 흐름을 가늠할 수 있는 지표로 평가된다.



동양생명이 지난해 전속채널 보험계약을 분석한 결과, 2030세대는 포괄적 보장보다 질병 중심의 건강보험, 실손의료비 보장보험, 치아보장보험 등 ‘필수 위험 대비’ 상품에 집중하는 경향을 보였다. 특히 암, 뇌·심장질환 등 주요 치료비 중심 설계 비중이 70% 이상을 차지했다.

동양생명의 ‘(무)우리WON하는보장보험’은 치료 전 과정을 아우르면서도 160개의 다양한 특약을 통해 필요한 보장만 선택할 수 있도록 설계됐다. 동양생명 제공

이 같은 흐름 속에서 2030세대가 선택한 대표 상품으로는 동양생명의 ‘(무)우리WON하는보장보험’이 꼽힌다. 이 상품은 검사·진단·수술·입원·통원·재활 등 치료 전 과정을 아우르면서도, 160개의 다양한 특약을 통해 필요한 보장만 선택할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.



예를 들어 ‘암주요치료비특약’을 활용하면 30세 기준 월 3만원 이내 보험료로 암 치료 과정 전반에 대한 집중 보장 설계가 가능하다. 진단 이후 10년간 연 1회 한도로 최대 2000만원의 치료비를 지원해 실질적인 치료비 부담을 낮출 수 있도록 했다.



또 암진단비특약, 뇌혈관질환진단특약, 허혈심장질환진단특약을 통해 주요 3대 질병 진단 시 각각 2000만원의 진단비를 보장받을 수 있다.

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