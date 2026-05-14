국민체육진흥공단, ‘2026 스포츠 ESG 얼라이언스’ 회원사 모집

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 스포츠를 통해 지속 가능한 가치를 확산하고 더 나은 세상을 만들기 위한 민관 협력 플랫폼 구축에 박차를 가한다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 스포츠계의 친환경 활동과 사회 공헌, 그리고 투명 경영 문화 확산을 목표로 하는 ‘2026 스포츠 ESG 얼라이언스’의 회원사를 모집한다고 14일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

국민체육진흥공단(KSPO)은 스포츠계의 친환경 활동과 사회 공헌, 그리고 투명 경영 문화 확산을 목표로 하는 ‘2026 스포츠 ESG 얼라이언스’(이하 얼라이언스)의 회원사를 모집한다고 14일 밝혔다.

지난 2023년 국내 최초의 스포츠 분야 민관 협력체로 공식 출범한 얼라이언스는 올해부터 기존의 네트워킹 중심 활동을 넘어 회원사들의 실질적인 ESG 경영 실천을 지원하기 위한 다각적인 사업을 새롭게 추진한다.

특히 주목할 만한 점은 ‘ESG 경영 사업비 공모 및 지원’ 사업의 신설이다. 회원사가 실제 현장에서 ESG 가치를 실현할 수 있도록 물리적 토대를 제공한다는 방침이다. 이와 함께 ‘회원사 우수 사례집 제작’과 ‘해외 ESG 최신 자료 번역·제공’ 등 정보 공유 기능을 대폭 강화해 회원사들의 경영 전문성을 높일 계획이다.

‘스포츠 ESG 얼라이언스 회원사 상시모집’ 관련 온라인 가입신청서. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

기존 프로그램에 대한 내실화도 눈에 띈다. 지난해 큰 호응을 얻었던 ‘회원사 우수사례 공모전’은 올해 수상 분야와 상금 규모를 더욱 확대하여 동기부여를 강화하며, 회원사 간 연례 모임과 정기 네트워킹 세미나, 뉴스레터 운영 등을 통해 지속적인 소통의 장을 마련한다.

이번 얼라이언스는 스포츠를 통한 ESG 경영 실천에 뜻을 둔 스포츠 단체와 기업이라면 누구나 참여 가능하며 연중 상시 모집 체제로 운영된다. 가입을 원하는 기업은 안내 포스터의 QR코드를 통해 간편하게 신청할 수 있다. 국민체육진흥공단은 이를 통해 대한민국 스포츠 산업 전반에 투명하고 건강한 경영 문화가 뿌리 내릴 것으로 기대하고 있다.

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