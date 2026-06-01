양도세 데드라인 3일 전 팔았다…정용진, 255억 매각에 숨겨진 ‘정밀한 타이밍’

지난 5월 9일은 국내 다주택자들에게 재무적 분기점으로 기록되었다. 한차례 소란이 지나간 지금, 이 제도적 한계선 앞에서 가장 민첩하게 대응했던 인물의 궤적은 곱씹어 볼 만하다. 다주택자에 대한 양도소득세 중과 유예 조치가 종료되는 마지막 시점이었기 때문이다. 그 치열한 변화의 현장에서 가장 눈에 띄는 인물은 정용진 신세계그룹 회장이었다. 정 회장은 유예 종료를 3일 앞둔 5월 6일 본인 소유의 서울 용산구 한남동 단독주택을 255억원에 매각하는 결단을 내렸다.

정용진 신세계그룹 회장은 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 적시의 대처로 실리를 확보했다. 신세계그룹 제공

이 주택의 소유권 변천사는 국내 부(富)의 상징적인 이동 경로를 관통한다. 시작은 2013년 4월이었다. 당시 경영난을 겪던 윤석금 웅진그룹 회장이 내놓은 해당 부지를 이명희 신세계그룹 총괄회장이 130억원에 매수했다. 이후 5년이 흐른 2018년 9월 이 총괄회장은 아들인 정 회장에게 이 집을 약 161억원에 매각했다.

정 회장은 5월 6일 부영주택에 255억원을 받고 소유권을 최종적으로 넘겼다. 13년 전 130억원이었던 주택 가치가 두 배 가까이 상승한 것이다. 13년이라는 긴 시간 동안 축적된 자산 가치 상승분은 총 125억원 규모다. 하지만 업계가 주목하는 것은 단순히 수익의 액수가 아니라, 양도세 중과 유예 종료라는 제도적 데드라인을 정확히 간파하고 매물을 처분한 그 타이밍의 정밀함에 있다.

[한남동 주택 이동 기록]

2013년 4월: 130억원 (웅진 → 신세계 매입)

2018년 9월: 161억원 (집안 내 소유권 이전)

2026년 5월: 255억원 (신세계 → 부영 매각)

13년간 가치 상승: +125억원 (수익률 약 96%)

13년 사이 130억원에서 255억원으로 가치가 재평가된 한남동 부지 일대의 모습이다. 서울연구데이터서비스 제공

정 회장은 경기 성남 분당구 백현동에도 단독주택을 보유한 2주택자다. 그는 제도적 변화에 발맞춘 정밀한 대응으로 불필요한 경제적 손실을 방어했다. 소유권 이전 등기를 5월 8일에 완료하며 제도적 데드라인 내에서 자신의 효율성을 극대화한 것이다. 이는 금융 시장에서 가장 객관적인 지표를 바탕으로 움직인 합리적 선택으로 풀이된다.

매수자인 부영주택은 새로 매입한 주택 부지의 활용 방안을 다각도로 검토 중인 것으로 알려졌다. 부동산 업계가 주목하는 지점은 해당 부지의 위치다. 정 회장이 매각한 주택은 부영주택이 기존에 보유하고 있던 하얏트호텔 주차장 부지와 인접해 있다. 법인이 개인의 고가 부동산을 사들일 때는 보유 자원의 집적도를 높이거나 향후 부지 활용의 효율성을 고려하는 경우가 많다.

정 회장이 매각한 주택 부지는 부영주택이 보유한 하얏트호텔 주차장 부지와 인접해 있어 부지 활용 효율이 극대화될 수 있는 요충지다. 그랜드 하얏트 제공

재벌 총수의 개인 소유물이 기업의 재무 관리 계획 속으로 편입되는 과정에서 정 회장은 실리를 챙겼고 부영은 부지의 연계성을 확보했다. 이는 시장 원리에 의한 전략적 거래다. 한때 개인의 거처였던 공간은 이제 기업의 재무제표 위에 올라간 가치 있는 매물로 그 성격이 완전히 바뀌었다.

대중은 SNS를 통해 정 회장의 일상적인 소통 방식에 집중하지만 실제 그의 전문성은 법적 근거와 시장 데이터를 바탕으로 재원을 정교하게 다루는 철저함에서 드러난다. 255억원의 매각은 단순한 부동산 거래를 넘어 제도적 기준 변화에 발맞춘 리스크 관리 역량이 투영된 사례다.

최근 고금리와 경기 불황으로 강남과 한남동의 초고가 주택들조차 거래 절벽을 겪고 있는 상황이다. 그럼에도 불구하고 정 회장의 현물은 최적의 시점에 현금화되었다. 우연에 기대지 않고 제도적 가이드라인을 준수하며 부를 집행한 이 행보는 현대 사회에서 자본가들이 갖춰야 할 실무적 태도를 보여준다.

정 회장은 SNS 소통과 별개로 시장 지표와 제도적 기준에 근거해 포트폴리오를 관리했다. 게티이미지뱅크

이러한 관점의 연장선상에서 이번 255억원 결단은 우리에게 시사하는 바가 크다. 자산 가치를 좌우하는 것은 거시적인 시장 환경인가 아니면 그 변화를 읽고 대처하는 실무적 역량인가. 미디어에 비치는 단편적인 모습 이면에 정 회장이 보여준 자본가로서의 실질적인 면모는 5월 8일 완료된 소유권 이전 등기 서류에 명확히 기록되어 있다. 그는 자원의 효율성을 극대화하며 자산을 관리했다. 자본의 세계에서 책임이란 보유분을 지키는 방어적 태도가 아니라, 시장 변화에 맞춰 이를 현명하게 재편하는 실력임을 이번 거래로 증명했다.

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