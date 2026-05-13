경주시, 딥테크 스타트업 유치 적극 나서… AI·에너지 유망기업 지원

경북 경주시가 인공지능(AI)과 미래모빌리티, 에너지 분야 등 미래 신산업을 이끌 딥테크(Deep-tech) 스타트업 유치와 지역 창업 생태계 활성화에 적극 나선다고 13일 밝혔다.

경주시는 7월 31일까지 경북도와 함께 '2026 지스타(G-Star) 경북의 저력 딥테크 부스터 프로그램' 참여 기업을 모집한다.

경주 e-모빌리티 연구단지 전경. 경주시 제공

딥테크는 높은 수준의 기술력을 기반으로 개발 기간은 비교적 길지만, 성공할 경우 큰 경제·사회적 파급효과를 창출할 수 있는 첨단 기술 분야를 뜻한다.

이번 프로그램은 AI·반도체, 미래모빌리티, 바이오, 에너지 등 경북의 중점 산업 분야에서 우수 기술력을 보유한 창업 7년 이내 기업을 대상으로 진행한다.

선정된 기업은 3개월 이내에 본사나 연구소, 공장 가운데 하나 이상을 경주시로 이전하거나 신규 설립해야 한다.

경주시는 참여 기업에 전문가 멘토링과 사무공간 임차비 지원, 회계·법무·특허 컨설팅 등 초기 창업기업 성장에 필요한 맞춤형 지원을 제공할 계획이다.

또 프로그램 과정에서 우수한 성과를 낸 기업에 대해서는 경북도와 경주시 등이 조성한 벤처펀드와 연계해 기업당 1억 원에서 최대 5억원 규모의 후속 투자 기회도 검토할 예정이다.

시는 이번 사업을 통해 기술 경쟁력을 갖춘 유망 창업기업을 지역으로 유치하고, 기업들이 경주에 안정적으로 정착해 성장할 수 있는 기반을 확대해 나간다는 방침이다.

특히 단순 보조금 지원 방식에서 벗어나 펀드 투자와 재투자가 이어지는 선순환 구조를 구축하는 등 미래모빌리티와 에너지, 첨단기술 분야 등 지역 신산업 경쟁력을 강화할 계획이다.

최혁준 경주시장 권한대행은 "딥테크 스타트업 유치를 통해 지역 창업 생태계에 새활력을 불어넣고 미래 신산업 기반을 넓혀가겠다"고 말했다.

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