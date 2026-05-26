차승원이 김선호를 2번 연속 파트너로 택한 진짜 이유

배우 차승원은 평소 “현장에서 스스로에게 가장 예민하고 철저하다”고 정의한다. 작업물에 대한 타협 없는 완벽주의로 알려진 그가 최근 영화 ‘폭군’에 이어 예능 ‘봉주르빵집’까지 김선호와 연달아 파트너로 호흡을 맞추는 것은 주목할 만한 대목이다. 리스크에 민감한 연예계에서 논란을 겪은 배우를 이토록 짧은 주기에 메인 파트너로 반복 기용하는 것은 보수적인 업계 관행을 넘어서는 일이기 때문이다. 이는 단순한 우연을 넘어 글로벌 제작사들이 김선호라는 카드를 다시 전면에 내세운 전략적 판단을 뒷받침한다.

영화 ‘폭군’을 통해 호흡을 맞춘 배우 차승원(왼쪽)과 김선호의 투샷. 세계일보 자료사진을 활용해 현장 분위기를 재구성한 연출 컷

현재 김선호의 활동 범위는 특정 무대에 국한되지 않는다. 넷플릭스가 막대한 제작비를 투입한 로맨틱 코미디 ‘이 사랑 통역 되나요?’에서는 고윤정과 호흡하며 글로벌 유저를 타깃으로 삼고, 쿠팡플레이 ‘봉주르빵집’에서는 국내 시장의 화제성을 점유한다. 디즈니+가 사활을 건 대작 ‘폭군’까지 포함하면 1년 사이 주요 스트리밍 서비스 3곳의 메인 타이틀을 모두 거머쥐었다. 투자사들이 리스크를 안고도 그를 선택한 이유는 데이터로 입증된 안정감에 있다.

업계 관계자들은 김선호의 평판 뒤에 철저한 준비성이 자리한다고 입을 모은다. 그는 대본이 헐거워질 정도로 분석을 반복하고 동선 하나에 수백 번의 변주를 주는 습관을 가졌다. 이는 제작비 규모가 커질수록 중요해지는 촬영 효율을 극대화하고 불필요한 시간 낭비를 줄이는 해법이다. 차승원이 호흡을 맞추는 이유 역시 베테랑의 까다로운 기준치를 충족시키는 김선호의 성실한 기본기가 현장의 변수를 차단해주기 때문이라는 것이 스태프들의 공통된 전언이다.

새벽 제빵 공정의 기초부터 성실하게 임하며 진정성 있는 모습을 보여준 김선호. 쿠팡플레이 ‘봉주르빵집’ 화면 캡처

‘봉주르빵집’에서 포착된 것은 기교가 아닌 반복적인 노동이다. 차승원은 현장에서의 예절과 기본기를 배우의 가장 큰 덕목으로 꼽는다. 제작진에 따르면 김선호는 촬영 전 베이킹의 기초 공정을 익히기 위해 초보자임에도 불구하고 사전 교육을 자처했다. 새벽부터 시작되는 제빵 공정과 까다로운 온도 조절 등 결과물의 완결성이 요구되는 현장에서 김선호는 스스로를 낮추고 착실하게 보조의 역할을 수행하며 신뢰를 얻었다.

김선호의 이러한 현장 감각은 카메라 뒤에서 묵묵히 쌓아 올린 내공에서 비롯됐다. 그는 대중의 주목을 받지 못하던 시기에도 대학로 연극 무대에 오르며 자신의 발성과 연기적 토대를 정교하게 다듬었다. 수만 명의 관객을 동원하는 지금도 좁은 무대에서 관객과 직접 호흡하며 기본기를 연마하는 과정은, 그가 가진 배우로서의 근육이 단기간에 만들어진 것이 아님을 증명한다.

복귀 과정에서 대중 앞에 서기까지 가장 큰 힘이 된 것은 무대였다. 카메라가 꺼진 시간 동안 그는 연극 ‘터칭 더 보이드’에서 조난당한 산악인의 서사를 온몸으로 형상화했다. 실제 해당 연극은 그가 공백기 이후 복귀작으로 선택해 전회 매진을 기록한 작품으로, 최근 재연 무대까지 이어지며 김선호의 연기적 뿌리가 어디에 있는지를 보여주는 상징이 되었다. 대역 없이 영하의 추위와 고립을 연기하며 그가 되찾으려 했던 것은 스타의 지위가 아닌 연기하는 즐거움 그 자체였다. 이 몰입의 시간은 그를 다시 불러들인 제작진에게 배우로서의 진정성을 확인시켜주는 강력한 근거가 되었다.

공백기 이후 복귀작으로 선택한 연극 ‘터칭 더 보이드’ 무대 위에서 열연 중인 모습. 연극열전 제공

시장의 시선은 이제 김선호를 과거의 프레임으로만 제한하지 않는다. 구글 검색량과 커뮤니티 반응을 분석하면 키워드는 점차 연기 스펙트럼과 현장 케미 등 직업적 성취로 옮겨가고 있다. 자극적인 설정 없이도 그가 출연하는 작품이 높은 시청 지표를 기록하는 것은 플랫폼 이용자들이 그의 연기에서 확인되는 데이터적 효용을 체감하기 때문이다.

실제 글로벌 팬덤의 반응은 수치로 나타난다. 김선호의 소셜미디어 팔로워 수와 글로벌 OTT 내 점유율은 그가 단순히 국내 시장에 머물지 않는 글로벌 경쟁력을 갖춘 인물임을 보여준다. 올해 초 공개된 넷플릭스 ‘이 사랑 통역 되나요?’는 연기력과 흥행력을 동시에 증명하며, 아시아 전역에서 넷플릭스 톱10 상위권을 점유하는 등 관계자들이 그를 반드시 잡아야 할 카드로 분류하게 만든 결정적 계기가 되었다.

넷플릭스 글로벌 톱10 상위권을 점유하며 흥행을 기록한 ‘이 사랑 통역 되나요?’의 한 장면. 넷플릭스 화면 캡처

콘텐츠 경쟁 시대에 김선호라는 카드가 가진 본질적 가치는 검증된 리스크 관리 능력이다. 수백억원 제작비가 투입된 대작의 주인공부터 시골 빵집의 보조 요리사까지, 장르와 규모를 가리지 않고 프로젝트의 안정성을 담보하는 기술적 전문성이 만들어낸 결과다. 사람들이 그의 행보에 주목하는 이유는 인기나 화제성 같은 일시적인 수식어가 아니다. 자기 자리를 묵묵히 사수하며 연기력으로 우려를 지워낸 한 배우의 현장 적응력이 그를 다시 시장의 중심으로 이끌고 있다.

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