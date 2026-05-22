“3주면 5kg 빠진다”…한고은이 즐겨 먹는 다이어트 보양식 [라이프+]

50대에도 군살 없는 몸매를 유지 중인 배우 한고은이 자신만의 다이어트 식단을 공개했다.

배우 한고은. 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처

한고은은 지난 2월 자신의 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’을 통해 “연말 모임 이후 3kg 정도 쪄서 관리 중”이라며 닭고기와 채소를 넣어 끓인 ‘치킨 누들 수프’를 소개했다.

제작진이 “이걸 먹으면 5kg을 뺄 수 있냐”고 묻자 한고은은 “아무것도 먹지 않고 이것만 먹으면 3주면 충분하다”고 답했다. 그는 “다이어트할 때 닭가슴살 도시락만 먹는 건 말도 안 된다”며 “내가 원하는 음식을 건강하게 먹을 수 있는 방법을 찾으려 노력한다”고 말했다.

◆ 닭가슴살로 단백질 채웠다

한고은이 소개한 치킨 누들 수프에는 닭가슴살이 들어갔다. 닭고기는 대표적인 백색육으로, 소고기나 돼지고기 같은 적색육보다 지방 함량이 적다.

특히 닭가슴살은 단백질이 풍부하고 열량은 상대적으로 낮다. 일반적으로 100g당 단백질은 20g 이상 들어 있으며 필수아미노산도 포함돼 있어 체중 관리 식단에 자주 활용된다.

단백질 섭취량을 늘리면 포만감이 오래가고 근육 손실을 줄이는 데도 도움이 된다.

한고은은 “부드러운 맛을 원하면 닭다리살을 넣고 끓여도 된다”고 덧붙였다.

한고은이 체중 관리 식단으로 소개한 ‘치킨 누들 수프’. 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처

◆ 채소·국물로 포만감 높였다

치킨 누들 수프의 또 다른 특징은 채소와 국물 비중이 높다는 점이다.

한고은은 셀러리와 양파, 당근, 양배추 등을 넣어 수프를 끓였다. 이들 채소는 수분과 식이섬유가 풍부하다. 비교적 적은 열량으로도 포만감을 느낄 수 있다.

한고은은 육수를 낸 뒤 위에 뜬 기름을 걷어냈고, 올리브오일과 마늘 정도만 사용해 맛을 냈다. 자극적인 양념 대신 재료 본연의 맛을 살렸다.

여기에 페투치네 면도 소량 넣었다. 면에서 나온 전분이 수프 농도를 높였고, 탄수화물은 과하지 않게 조절했다.

무리하게 식사량만 줄이면 금세 지치기 쉽다. 단백질과 채소 비중을 늘리고 전체 섭취 열량을 조절하는 식단이 장기적인 체중 관리에 도움이 된다.

◆ 한고은의 ‘치킨 누들 수프’ 레시피

기본 재료는 닭고기와 양파, 샐러리, 당근, 페투치네 면 등이다. 기호에 따라 양배추나 버섯 등을 추가해도 된다.

닭고기와 채소를 듬뿍 넣어 포만감을 높인 치킨 누들 수프. 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처

냄비에 올리브오일을 두른 뒤 다진 마늘을 볶다가 손질한 닭고기를 넣고 익힌다. 이후 채소와 미리 준비한 육수를 붓고 타임, 월계수잎 등을 넣어 끓인다. 닭고기는 건져 결대로 찢어 다시 넣고, 마지막에 페투치네 면을 조금 부숴 넣는다.

육수는 닭을 살짝 데친 뒤 양파와 당근, 샐러리 등을 넣어 우려낸다. 한고은은 전날 끓여둔 육수 위에 뜬 기름까지 걷어낸 뒤 사용했다. 바쁠 경우 치킨스톡으로 대신해도 된다.

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