李대통령, 실종 초등생 사망에 "불행한 사고…재발 않도록 신경"

이재명 대통령은 12일 경북 청송군 주왕산국립공원에서 실종된 초등학생이 끝내 숨진 채 발견된 사건과 관련해 "앞으로는 이런 불행한 사고가 나지 않게 더 신경 쓰면 좋겠다"고 국무위원들에게 당부했다.

이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 자료를 살펴보며 보고를 듣고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의 도중 이 소식을 전해 듣고는 안타까움을 표시하며 이같이 말했다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면 브리핑에서 밝혔다.



이에 앞서 이 대통령은 실종 초등학생이 발견되기 전 진행된 국무회의 모두발언에서는 "일분일초가 다급한 상황인 만큼 수색에 필요한 모든 역량을 총동원해 달라"며 "실종 아동이 조속히 가족의 품에 돌아올 수 있게 하는 것은 국가가 해야 할 중요한 일"이라고 지시하기도 했다.



이어 수색을 주로 경찰이 하는지, 투입된 인력은 몇 명이나 되는지 물으며 "500명이 이틀 (수색)하는 것보다 1천명이 하루 하는 게 번잡하고 힘들더라도 효율적일 수 있다"고 말했다.



유재성 경찰청장 직무대행이 경찰 281명, 소방 28명이 동원됐다고 보고하자 "너무 적다"며 "최대한 동원하라. 주왕산이 넓지 않다. 전부 다 착실히 뒤져보고 신속히 조치하면 좋겠다"고 강조했다.



앞서 대구에 거주하는 A(11·초6)군은 지난 10일 부모와 주왕산국립공원 내 사찰을 방문했다가 "조금만 산에 올라갔다 오겠다"는 말을 남기고 사라졌다.



당국은 수색 사흘째이던 이날 오전 주봉 인근 용연폭포방면 100m 지점에서 숨진 채 쓰러져 있는 A군을 발견했다.

<연합>

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