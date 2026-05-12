“하나의 이름 아래 모였다”…소노트리니티, 신사옥 시대 열고 미래 비전 제시

소노인터내셔널 그룹이 ‘SONO TRINITY(소노트리니티)’라는 새 이름 아래 그룹 통합과 신사옥 이전을 공식화하며 미래 비전을 제시했다.

서준혁 소노트리니티그룹 회장. 소노트리니티그룹 제공

서준혁 회장은 임직원들에게 보낸 메시지를 통해 “호텔·리조트와 항공을 기반으로 고객의 여정과 라이프스타일 전반을 연결하는 기업으로 도약하겠다”고 12일 밝혔다.

서 회장은 최근 그룹 임직원들에게 전달한 메시지에서 “각자의 자리에서 최선을 다해준 임직원들의 노력과 헌신 덕분에 오늘의 변화와 새로운 시작점에 설 수 있었다”며 감사의 뜻을 전했다.

이어 “SONO TRINITY라는 이름에는 각자의 전문성과 경험을 유기적으로 연결해 더 큰 시너지와 새로운 가치를 만들어가겠다는 의지가 담겨 있다”고 강조했다.

서 회장은 그룹이 오랜 시간 지켜온 핵심 가치로 ‘환대(Hospitality)’를 꼽았다.

그는 “우리가 생각하는 환대는 단순한 서비스가 아니라 고객의 시간을 더욱 가치 있게 만드는 경험의 설계이자 삶의 질을 높이는 약속”이라며 “고객의 쉼과 이동, 여정의 모든 순간을 특별한 경험으로 만들어가는 것이 그룹의 본질”이라고 설명했다.

또한 그룹 미션인 ‘Bringing Families Closer Through Every Journey’를 언급하며 “고객의 출발부터 머무름, 다음 여정까지 자연스럽게 연결하는 새로운 기준을 만들겠다”고 밝혔다.

이를 위해 호텔·리조트와 항공 사업을 중심으로 고객 라이프스타일 전반을 연결하는 방향으로 사업 확장을 이어가겠다는 구상도 내놨다.

이번 사명 변경과 신사옥 이전에 대해서는 단순한 물리적 이동 이상의 의미를 부여했다.

서 회장은 “흩어져 있던 조직이 한곳에 모여 더 가까이 소통하고 같은 방향을 바라보며 더 큰 가치를 만들어갈 기반을 마련하는 과정”이라며 “우리가 함께 만들어갈 미래를 하나로 연결하는 의미 있는 출발점”이라고 말했다.

이어 “새로운 공간에서 임직원들과 더 가까이 소통하며 각자의 가능성과 역량이 더욱 빛날 수 있는 환경을 만들겠다”며 “임직원 한 사람 한 사람이 자부심을 갖고 성장할 수 있는 회사를 만드는 것이 중요한 책임이라고 생각한다”고 덧붙였다.

서 회장은 앞으로 더 넓은 산업과 다양한 영역으로 도전 범위를 확대하겠다는 계획도 밝혔다.

그는 “무엇보다 중요한 것은 서로에 대한 신뢰와 존중, 그리고 열린 마음으로 소통하는 문화”라며 “서로의 다름을 강점으로 연결하고 같은 목표를 향해 함께 성장하는 조직을 만들어가길 기대한다”고 말했다.

끝으로 “지금의 변화는 끝이 아닌 또 다른 시작”이라며 “SONO TRINITY라는 새로운 이름 아래 같은 공간에서 같은 비전을 공유하며 더 큰 미래를 함께 만들어가자”고 임직원들에게 당부했다.

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